「梁王組合」敗給「麟洋配」　微博一片哀嚎：金牌也是中國的

麟洋配獲獎央視秒切畫面！小粉紅氣炸：憑啥不放中國國歌

▲巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」擊敗中國梁王組合，央視全程僅轉播40分鐘跳過頒獎畫面。（圖／翻攝自微博）
▲巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」擊敗中國梁王組合，央視全程僅轉播40分鐘跳過頒獎畫面。（圖／翻攝自微博）

國際中心楊智傑／綜合報導

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋於巴黎奧運羽球男雙金牌戰，成功擊敗中國組合梁偉鏗、王昶，不僅再替台灣摘下一面金牌，也成功創下奧運史上第一次羽球男雙二連霸，更締造了在頒獎台上與中國選手們獲獎時，現場齊唱中華奧會會歌的場面，最後決定照常播放賽事的中國官媒《央視》更直接「卡」掉頒獎典禮不予轉播。

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巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」成功擊敗中國「梁王組合」摘金，這場「海峽大戰」從開打前就吸引中國網友也緊盯，沒想到週日（4）卻突然傳出《央視》改掉節目表不播比賽的消息，中國賽評孫寧智更證實是由於「敏感原因」才改變節目規劃，直到大批中國網友敲碗抗議後，《央視》稍早才急轉彎重新恢復此場比賽轉播。

▲李洋／王齊麟再次為台灣勇奪奧運羽球男雙金牌。（圖／NOWnews社群中心製）
▲李洋／王齊麟再次為台灣勇奪奧運羽球男雙金牌。（圖／NOWnews社群中心製）
央視更改節目表的消息在中國社群媒體掀起熱議，原先安排在「CCTV-16奧林匹克頻道」播放的「直播：巴黎奧運會-羽毛球男雙決賽」於決賽開打後，卻傳出兩度延遲播放的情況，而「CCTV-5體育頻道」、「CCTV-5+體育賽事頻道」等頻道更是直接播放其他賽事或先前賽事的錄影畫面

一直到賽事第二局時，微博上有不少批評「再不播就沒得看了」、「到底播不播」，而央視頻道「CCTV-16奧林匹克頻道」這才在晚間11點左右切換至轉播賽事現場，當時央視球評正在為梁偉鏗、王昶加油打氣，而打到賽事第三局，「麟洋配」以21比19擊敗「梁王組合」後，央視球評則立刻宣布「轉播到此告一段落」，轉播僅約40分鐘，連頒獎典禮也直接跳過。

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在本屆巴黎奧運為我國拿下第一面金牌，他們也完成了男雙金牌2連霸，同時還是史上第一次有同一個男雙組合完成衛冕。憑藉著這一項成就，不少中國球迷也被打服了，開始認為李洋／王齊麟可以進入「史上最佳（GOAT）」男雙組合的討論之中。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在本屆巴黎奧運為我國拿下第一面金牌，他們也完成了男雙金牌2連霸，同時還是史上第一次有同一個男雙組合完成衛冕。（圖／美聯社／達志影像）
但在微博上仍有不少中國球迷想盡各種方式觀看奧運，持續關注頒獎典禮畫面，尤其當王齊麟、李洋從頒獎人手中接過金牌時，現場球迷高唱中華奧會會歌（國旗歌改歌詞）的畫面更備受熱議。

其中有不少情緒激動的小粉紅又翻出東奧奪牌時李洋稱「獻給我的國家─臺灣」的發文，甚至將拿下銀牌梁偉鏗、王昶的合照P圖上字，改成「堅持一個中國原則，反對一切台獨勢力」瘋狂轉傳，還紛紛留言痛罵「憑啥不放義勇軍進行曲（中國國歌）？升五星級紅旗！」、「王昶、梁偉鏗頒獎現場，放的是中國台北奧委會會歌，祝福早點收復台灣吧，煩人！」、「下次一定讓全場響徹咱們的中華人民共和國國歌」。

但也有祝福兩人的留言表示雙方確實打了場精彩的對賽，「可惜下次看不見雙方對打了」、「技不如人，未來總有機會的」、「體育的美好看得我心臟好痛」、「今天的比賽在這樣的情況下比分也咬的很緊，銀牌也很棒」。

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