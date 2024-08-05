麟洋配獲獎央視秒切畫面！小粉紅氣炸：憑啥不放中國國歌

我是廣告 請繼續往下閱讀
央視更改節目表的消息在中國社群媒體掀起熱議，原先安排在「CCTV-16奧林匹克頻道」播放的「直播：巴黎奧運會-羽毛球男雙決賽」於決賽開打後，卻傳出兩度延遲播放的情況，而「CCTV-5體育頻道」、「CCTV-5+體育賽事頻道」等頻道更是直接播放其他賽事或先前賽事的錄影畫面
一直到賽事第二局時，微博上有不少批評「再不播就沒得看了」、「到底播不播」，而央視頻道「CCTV-16奧林匹克頻道」這才在晚間11點左右切換至轉播賽事現場，當時央視球評正在為梁偉鏗、王昶加油打氣，而打到賽事第三局，「麟洋配」以21比19擊敗「梁王組合」後，央視球評則立刻宣布「轉播到此告一段落」，轉播僅約40分鐘，連頒獎典禮也直接跳過。
但在微博上仍有不少中國球迷想盡各種方式觀看奧運，持續關注頒獎典禮畫面，尤其當王齊麟、李洋從頒獎人手中接過金牌時，現場球迷高唱中華奧會會歌（國旗歌改歌詞）的畫面更備受熱議。
其中有不少情緒激動的小粉紅又翻出東奧奪牌時李洋稱「獻給我的國家─臺灣」的發文，甚至將拿下銀牌梁偉鏗、王昶的合照P圖上字，改成「堅持一個中國原則，反對一切台獨勢力」瘋狂轉傳，還紛紛留言痛罵「憑啥不放義勇軍進行曲（中國國歌）？升五星級紅旗！」、「王昶、梁偉鏗頒獎現場，放的是中國台北奧委會會歌，祝福早點收復台灣吧，煩人！」、「下次一定讓全場響徹咱們的中華人民共和國國歌」。
但也有祝福兩人的留言表示雙方確實打了場精彩的對賽，「可惜下次看不見雙方對打了」、「技不如人，未來總有機會的」、「體育的美好看得我心臟好痛」、「今天的比賽在這樣的情況下比分也咬的很緊，銀牌也很棒」。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。