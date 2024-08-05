李珠珢在台灣「笑著應援」回韓成強烈對比　IG吐真實心聲粉絲淚崩

李洋、王齊麟牽手領金牌！筠熹點名「十元」陳詩媛：感謝教練

▲「麟洋配」在巴黎奧運拿下羽球雙人金牌，王齊麟（右）被說教練其實是女友「十元」陳詩媛。（圖／翻攝自陳詩媛、王齊麟IG）
▲「麟洋配」在巴黎奧運拿下羽球雙人金牌，王齊麟（右）被說教練其實是女友「十元」陳詩媛。（圖／翻攝自陳詩媛、王齊麟IG）

記者李欣容／台北報導


台灣羽球男子雙打好手「麟洋配」王齊麟　李洋，在巴黎奧運一路闖進金牌戰，4日晚間大戰中國組合梁偉鏗、王昶，雙方激戰3局，最後以2:1擊敗世界第一的組合，過去幾天的賽事中，王齊麟總是會在比賽後上社群平台Threads上「海巡」，回覆網友各種問題，就在他們拿下金牌後，Threads上的網友也瘋狂PO文慶賀，其中樂天啦啦隊女神筠熹也發文，「恭喜金牌到手，感謝十元教練。」直接點名王齊麟女友陳詩媛（十元）相當可愛。

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▲筠熹發文「感謝十元教練」，並要酸民不要只會躲在鍵盤背後。（圖／翻攝自Threads）
▲筠熹恭喜麟洋搶金成功，發文「感謝十元教練」，並要酸民不要只會躲在鍵盤背後。（圖／翻攝自Threads）
王齊麟海巡成賽後亮點　筠熹點名十元「感謝教練」

之前網友發現，王齊麟的維基百科「教練欄」被改成女友陳詩媛引發討論，王齊麟和李洋奪金後，民眾的歡呼聲響徹全台，樂天筠熹在Threads上發文，「不要什麼都酸，你以為金牌很好拿，啦啦隊很輕鬆是不是，有本事自己來啊，別在鍵盤上顯示你酸言酸語的羨慕，恭喜金牌到手，感謝十元教練，誤。」還附上笑臉貼圖，不少網友都在留言處回，「求婚、求婚」、「關鍵時刻真的有想到十元教練」、「十元教練訓練得好」！

▲王齊麟狂刷Threads！補充1句話「本人懼內」放閃女友十元超甜。（圖／王齊麟Threads）
▲王齊麟和樂天啦啦隊女孩「十元」陳詩媛愛得高調。（圖／王齊麟Threads）
王齊麟高調戀愛　牽手李洋領獎被女友嗆「去結婚」

王齊麟和女友陳詩媛兩人在今年4月公開任愛，兩人有著35分的超萌身高差，狂在社群平台灑狗糧，超甜蜜互動吸引不少粉絲關注。近期，王齊麟遠赴巴黎參加奧運為國爭光，不忘在Threads上報備「洗香香準備就寢」行程。

陳詩媛也在IG分享和暱稱「70」（齊麟）的親密對話，她稱讚男友「辛苦了今天也好棒」，被回「我今天都靠李洋」，然而視訊鏡外傳來李洋大喊「我昨天都靠你呀」，讓她忍不住笑回「好啦！你們去結婚」。

▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶，最終以2：1擊敗對手，完成史上第一次男雙金牌2連霸。賽後中華奧會會歌響徹奧運會場，現場台灣球迷跟著唱，也讓會場興奮的氛圍來到最高點，在國內電視機前面的觀眾，應該也都能感受到。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋（左3）、王齊麟（左4）完成史上第一次男雙金牌2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
激戰3局比分咬超緊　王齊麟關鍵一拍奪金

這幾日的賽事，不少粉絲都靠著賽後王齊麟「海巡」社群網站獲得樂趣，而他們順利摘金，也更讓人好奇他今晚會如何回應網友問題，此次金牌戰對上世界排名第1的中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶，過程中雙方比分緊咬，最終「麟洋配」以21:17、18：21、21:19在三局大戰獲勝。

最後李洋和王齊麟牽著手等頒獎，即將退役的李洋更親吻球場，向職業生涯告別，王齊麟則還會繼續征戰賽場，比賽當下王齊麟爸爸王偉健也在台北車站直播派對幫兒子加油，在麟洋配奪金瞬間，王偉健並沒有感動哭泣，而是拿起手中的「金牌」一口乾下，而現場民眾更是嗨翻天，不少直播觀眾哭成一圖，齊心喊著，「Taiwan！」

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