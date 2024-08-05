李洋、王齊麟牽手領金牌！筠熹點名「十元」陳詩媛：感謝教練

台灣羽球男子雙打好手「麟洋配」王齊麟 李洋，在巴黎奧運一路闖進金牌戰，4日晚間大戰中國組合梁偉鏗、王昶，雙方激戰3局，最後以2:1擊敗世界第一的組合，過去幾天的賽事中，王齊麟總是會在比賽後上社群平台Threads上「海巡」，回覆網友各種問題，就在他們拿下金牌後，Threads上的網友也瘋狂PO文慶賀，其中樂天啦啦隊女神筠熹也發文，「恭喜金牌到手，感謝十元教練。」直接點名王齊麟女友陳詩媛（十元）相當可愛。
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之前網友發現，王齊麟的維基百科「教練欄」被改成女友陳詩媛引發討論，王齊麟和李洋奪金後，民眾的歡呼聲響徹全台，樂天筠熹在Threads上發文，「不要什麼都酸，你以為金牌很好拿，啦啦隊很輕鬆是不是，有本事自己來啊，別在鍵盤上顯示你酸言酸語的羨慕，恭喜金牌到手，感謝十元教練，誤。」還附上笑臉貼圖，不少網友都在留言處回，「求婚、求婚」、「關鍵時刻真的有想到十元教練」、「十元教練訓練得好」！
王齊麟高調戀愛 牽手李洋領獎被女友嗆「去結婚」
王齊麟和女友陳詩媛兩人在今年4月公開任愛，兩人有著35分的超萌身高差，狂在社群平台灑狗糧，超甜蜜互動吸引不少粉絲關注。近期，王齊麟遠赴巴黎參加奧運為國爭光，不忘在Threads上報備「洗香香準備就寢」行程。
陳詩媛也在IG分享和暱稱「70」（齊麟）的親密對話，她稱讚男友「辛苦了今天也好棒」，被回「我今天都靠李洋」，然而視訊鏡外傳來李洋大喊「我昨天都靠你呀」，讓她忍不住笑回「好啦！你們去結婚」。
激戰3局比分咬超緊 王齊麟關鍵一拍奪金
這幾日的賽事，不少粉絲都靠著賽後王齊麟「海巡」社群網站獲得樂趣，而他們順利摘金，也更讓人好奇他今晚會如何回應網友問題，此次金牌戰對上世界排名第1的中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶，過程中雙方比分緊咬，最終「麟洋配」以21:17、18：21、21:19在三局大戰獲勝。
最後李洋和王齊麟牽著手等頒獎，即將退役的李洋更親吻球場，向職業生涯告別，王齊麟則還會繼續征戰賽場，比賽當下王齊麟爸爸王偉健也在台北車站直播派對幫兒子加油，在麟洋配奪金瞬間，王偉健並沒有感動哭泣，而是拿起手中的「金牌」一口乾下，而現場民眾更是嗨翻天，不少直播觀眾哭成一圖，齊心喊著，「Taiwan！」
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