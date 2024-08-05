麟洋配獲金牌！台北動物園推「此動物」同慶 眾人笑拱也要手牽手
「麟洋配」王齊麟與李洋於巴黎奧運獲得羽球男雙金牌，全國民眾歡聲雷動，各業者也推出相關活動同慶。而堪稱此次「蹭熱度」蹭得最可愛又無害的，大概就是台北市立動物園的活動，利用「麟洋」諧音，而推出只要民眾到台北動物園與「羚羊」合照，就可以獲得禮物。引起眾人笑翻，紛紛留言：「這也可以！」、「也太有趣」、「恭喜動物園拿金牌」、「明天大家一起去動物園趕羚羊」。另外，臺北動物園也於8月5日-8月12 日有「2人同行1人免費」優惠。
記者葉盛耀/綜合報導
「麟洋配」王齊麟與李洋一確定獲得金牌，就見「台北市立動物園」於臉書粉專貼出一張「羚羊」照片，並寫文「台北市立動物園恭喜王齊麟、李洋『麟洋』搭檔再度贏得奧運金牌，動物園『羚羊』們與大家一起同慶。」
並說明，8月5日-8月12日到台北動物園與任一「羚羊」們合照（伊蘭羚、斑哥羚羊、弓角羚羊、東非劍羚...)可以到遊客服務中心換禮物，發完為止，總共1100份。另外，為了同慶臺北動物園建園110周年生日，8月5日-8月12 日有「2人同行1人免費」優惠。
超詼諧的貼文一出，引來許多網友們留言：「動物園好會」、「羚羊滿頭問號」、「羚羊：啊是關我？」、「羚羊表示：拍照有加薪嗎？」、也有人問到「羚羊有沒有手牽手？」（因王齊麟、李洋手牽手上台領金牌），也有人笑說麟洋是躺著打羽球而羚羊是躺著也中槍，更有網友提醒「希望不要有人蠢到跟鹿或是山羌合照。」最令人捧腹大笑。