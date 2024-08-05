李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

小組賽就該被淘汰？李洋、王齊麟認「沒想過奪金」　奧運前目標曝

▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶精彩奪金。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶精彩奪金。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志浩／綜合報導

「麟洋配」李洋／王齊麟又一次在奧運拿下金牌，完成連霸後，麟洋配也在結束國際媒體聯訪後，第一時間透過視訊和在台北車站觀賽的民眾直播互動，過程中提及本屆奧運前的想法和目標，李洋、王齊麟不約而同表示「能在小組賽出線就偷笑了」，透露兩人出發前的目標其實是8強，完全不覺得自己會摘下金牌。

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回顧麟洋配本屆奧運旅程，由於世界羽球聯盟賽前算錯積分，導致本屆奧運多一組外卡名額，小組賽其中一組會有5隊廝殺，而世界排名掉出前10的麟洋配，剛好就被分到D組「死亡之組」，與世界排名第2的丹麥組合、世界排名第7的日本組合，以及世界排名第9中國組合同組，外加一隊實力落差較大的美國組合。

▲李洋／王齊麟賽後和台灣粉絲跨海連線，分享奪下奧運金牌的各種感想。（圖／記者張志浩攝）
▲李洋／王齊麟賽後和台灣粉絲跨海連線，分享奪下奧運金牌的各種感想。（圖／記者張志浩攝）
小組對手超強、又要面臨比其他組多出賽的地獄賽程，導致東京奧運後狀態一直起伏的麟洋配不被各界看好，甚至認為他們小組賽就會敗下陣來；如今成功完成衛冕，大大打臉各項預測，不過李洋和王齊麟被問到「本屆有想過會奪金牌嗎？」時，兩人都笑笑地表示，「小組賽能出線就已經偷笑了，小組賽這麼難打，我們的目標就是8強啊，能走到這真的要謝謝大家的支持。」

麟洋配教練陳宏麟也指出，其實賽前團隊也「不看好」麟洋配能奪下金牌，主要還是因為小組賽真的很艱難，原本3連勝後，麟洋期待日本能夠打贏丹麥或中國，讓他們提前確定晉級，但最終日本接連敗北，能否晉級的命運還是得自己決定，「所以他們小組賽打中國那場必須用力，打完小組賽其實很疲累，但還好8強是對泰國，讓麟洋稍微有調整的空間。」

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