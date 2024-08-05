李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

「麟洋配」奧運羽球奪金四大亮點！熟悉的「台灣in」再現一次看

▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打金牌戰，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟，最後擊敗中國2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打金牌戰，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟，最後擊敗中國2連霸。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

巴黎奧運羽球男雙賽事，台灣「黃金男雙」麟洋配組合，李洋、王齊麟擊敗中國組合再度連霸奧運羽球男雙冠軍，全台灣昨（4）日晚間都在關注這場「海峽大戰」為他們加油。不少球迷盤點這場精彩的比賽有四大亮點，包括熟悉的界內T字判定畫面、麟洋配「聖筊」再現、李洋奪金親場地、王齊麟拍屁股打氣。《NOWnews今日新聞》也特別為球迷服務，潘點這次比賽亮點。麟洋配昨（4）日晚間與世界第一的中國組合梁偉鏗、王昶爭金，雙方過去5次交手，麟洋配以2勝3敗略居下風，奧運金牌戰，麟洋配首局以21:17小壓對手，第2局在局末遭反超，以18:21讓出，決勝第3局麟洋配以21：19獲勝，總局數2：1勝出，為台灣贏得本屆奧運首金，並以跨屆12連勝完成奧運金牌2連霸壯舉。

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李洋、王齊麟太厲害　奧運金牌實至名歸

有別於上次東京奧運，這屆奧運會已經度過疫情的威脅，各國都是火力全開，準備好這三年訓練的成果，要跟對方一決高下。

麟洋配也不例外，李洋賽前就宣告這屆賽會是「最後一舞」，他必定會不保留，沒想到王齊麟也表現優異，兩人團結一致，才能搶下金牌二連霸。

昨日比賽中亮點不少，其中「聖筊」、鷹眼系統等表現，就是球迷希望看的亮點：

1.界內T字判定畫面

進入決勝第3局時，出現了熟悉的「界內球判定」畫面，是東京奧運時，兩人奪金關鍵最後一分，同樣由中國隊提出挑戰，經鷹眼判讀為T字壓線「界內球」，引得球迷津津樂道，而這個畫面，就是代表奪金，不但有出商品，連毛巾等都有製作，不少球迷也都帶進球場，為他們打氣。

2.聖筊組合再現

東京奧運時，李洋和王齊麟曾以「一正一反」的姿勢跪地慶祝，被球迷稱為聖筊，這次巴黎奧運再拿金牌，重現了這個經典畫面。比賽中李洋、王齊麟一度落後，但在決勝局，麟洋配穩住陣腳，兩次關鍵判決都因中國隊沒有挑戰權失利，也把勝利讓出。

3.李洋親吻地板告別賽場

李洋並在賽後慎重跪在羽球綠色場地中，彎低身親吻了地板，李洋解釋，要用親吻跟這個球場告別，聽了令人感動。

4.賽後王齊麟打屁股

比賽結束後，李洋依依不捨，但隨即好隊友王齊麟從後方重重拍了一下屁股，深厚感情透過轉播感動眾網友。

另外，決勝第3局也有網友發現關鍵，雙方下半局繼續激烈拉鋸，麟洋配一波攻勢拉開比分，掌控了局面，尤其在18分那一球打得精采，最終台灣「黃金男雙」麟洋配以21：19拿下關鍵第3局，完成奧運金牌2連霸。

▲李洋(左)與王齊麟(右)寫下奧運史上首次羽球男雙衛冕金牌紀錄。(體育署提供)
▲李洋(左)與王齊麟(右)寫下奧運史上首次羽球男雙衛冕金牌紀錄。(體育署提供)
▲李洋／王齊麟再次為台灣勇奪奧運羽球男雙金牌。（圖／NOWnews社群中心製）
▲李洋／王齊麟再次為台灣勇奪奧運羽球男雙金牌。（圖／NOWnews社群中心製）
▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶，雙方打了一場精采的史詩之戰，無論誰勝誰負都是贏家。最終雙方激戰了3局，比分都很接近，兩邊都充分發揮自己的優勢，麟洋配靠著發接發上的亮眼表現，給予對手巨大壓力，最終以2：1驚險擊敗世界排名第一的「梁王組合」，跨界12連勝奪下金牌，也是奧運史上第一次有男雙組合完成連霸任務。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶，雙方打了一場精采的史詩之戰，無論誰勝誰負都是贏家。（圖／美聯社／達志影像）

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