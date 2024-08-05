「麟洋配」奧運羽球奪金四大亮點！熟悉的「台灣in」再現一次看

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有別於上次東京奧運，這屆奧運會已經度過疫情的威脅，各國都是火力全開，準備好這三年訓練的成果，要跟對方一決高下。
麟洋配也不例外，李洋賽前就宣告這屆賽會是「最後一舞」，他必定會不保留，沒想到王齊麟也表現優異，兩人團結一致，才能搶下金牌二連霸。
昨日比賽中亮點不少，其中「聖筊」、鷹眼系統等表現，就是球迷希望看的亮點：
1.界內T字判定畫面
進入決勝第3局時，出現了熟悉的「界內球判定」畫面，是東京奧運時，兩人奪金關鍵最後一分，同樣由中國隊提出挑戰，經鷹眼判讀為T字壓線「界內球」，引得球迷津津樂道，而這個畫面，就是代表奪金，不但有出商品，連毛巾等都有製作，不少球迷也都帶進球場，為他們打氣。
2.聖筊組合再現
東京奧運時，李洋和王齊麟曾以「一正一反」的姿勢跪地慶祝，被球迷稱為聖筊，這次巴黎奧運再拿金牌，重現了這個經典畫面。比賽中李洋、王齊麟一度落後，但在決勝局，麟洋配穩住陣腳，兩次關鍵判決都因中國隊沒有挑戰權失利，也把勝利讓出。
3.李洋親吻地板告別賽場
李洋並在賽後慎重跪在羽球綠色場地中，彎低身親吻了地板，李洋解釋，要用親吻跟這個球場告別，聽了令人感動。
4.賽後王齊麟打屁股
比賽結束後，李洋依依不捨，但隨即好隊友王齊麟從後方重重拍了一下屁股，深厚感情透過轉播感動眾網友。
另外，決勝第3局也有網友發現關鍵，雙方下半局繼續激烈拉鋸，麟洋配一波攻勢拉開比分，掌控了局面，尤其在18分那一球打得精采，最終台灣「黃金男雙」麟洋配以21：19拿下關鍵第3局，完成奧運金牌2連霸。
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