麟洋配頒獎人「撞臉念舊嬤」！手戴千萬珠寶超吸睛　真實身份曝

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沒想到在頒獎典禮上又出現「撞臉」事件，有網友稱替麟洋配掛上金牌的頒獎人長得和迪士尼動畫電影當中角色「念舊嬤」外觀相似，除了一頭蓬蓬捲髮、戴著粗框眼鏡外還有看起來相當和藹的笑臉，也有人稱這名頒獎人看起來與《食神》當中飾演超級食神大賽評審的資深香港女星「好姨」薛家燕相似。
另外這名頒獎人手上名貴鑽戒與手環也格外吸睛，仔細一看更會發現手環上掛著的是法國知名珠寶品牌卡地亞（Cartier）的鑲嵌祖母綠寶石的「Panthère de Cartier美洲豹手環」，其價值折合新台幣更要大約1030萬元，令人不禁對其身份感到好奇。
事實上，這名珠光寶氣的頒獎人就是泰國羽協主席帕塔瑪（Patama Leeswadtrakul），她不僅在泰國是位享譽聲名的成功商人，還連任了四屆泰國羽協主席，在她任職期間不僅成功推動泰國羽球運動發展，也培育了「泰國羽球一姊」依瑟儂（Ratchanok Intanon），還曾在辦理世界羽聯（BWF）總決賽時邀請台灣羽球好手戴資穎、周天成前往曼谷。
帕塔瑪本身也和奧委會關係良好，曾擔任文化與奧林匹克遺產委員會委員（2018-2019），自2020至今更是該委員會主席，同時她也是國際奧委會委員會的重要成員，自2020年起擔任「奧林匹克團結基金」（ Olympic Solidarity ）委員、2022年起擔任奧運「收入和商業合作夥伴關係」委員。
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