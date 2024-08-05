李洋、王齊麟衛冕金牌！2屆奧運勝率92%超扯　生涯只輸給「他們」

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初登奧運就嚐敗績 麟洋配逆勢奪台灣首面羽球金牌
時間回到2021年，當時世界排名第3的麟洋配首度挑戰奧運殿堂，沒想到小組賽第一戰，面對當時世界排名第10的「印度雙塔」，卻苦戰3局以1:3落敗，由於同組還有當時世界第一的印尼「小黃人組合」，所以意外落馬的麟洋配被各界認為連小組賽都難以突圍，但麟洋配用實力告訴全世界，這將會是他們奧運生涯唯一輸過的一場比賽。
麟洋配小組賽接續擊敗英國、世界第1的印尼、8強賽淘汰當時世界排名第4的日本，4強賽再拍落當時世界第2的另一對印尼組合，金牌戰擊敗當時世界第6的劉雨辰和李俊慧，奪下台灣在奧運的首面羽球金牌；而印度的 Rankireddy 和 Shetty 當時絕對沒想過，他們竟然會是在奧運會為一擊敗過麟洋配的隊伍。
事實上，Rankireddy 和 Shetty 這隊印度雙塔組合目前世界排名第5，2023年狀況極佳，曾短暫當過世界第一，Rankireddy 在2023年7月更是創下每小時565公里的羽球殺球速度世界紀錄，但本屆巴黎奧運在8強遭遇最後銅牌的馬來西亞組合，止步8強。
東奧後陷入低潮 麟洋配巴黎奧運奪金根本奇蹟
東京奧運後，麟洋配在各大賽事表現平平，甚至可以說是陷入低潮，中間也有一些傷病困擾，世界排名跌出前10，確定拿下奧運資格時，不少人就認為麟洋配連霸奧運金牌機會不高，而在世界羽聯算錯積分，導致巴黎奧運參賽隊伍增加，麟洋配又被分在5組亂鬥的「死亡之組」後，「麟洋配這屆不妙、麟洋配不可能奪金」的討論達到巔峰。
不過後面的故事全台灣人都相當熟悉了，李洋、王齊麟接連擊潰世界排名第8的日本、世界排名第2的丹麥、世界排名第44的美國、世界排名第9的中國，小組4連勝第一名晉級，8強輕取泰國後，4強2度擊敗丹麥，冠軍賽2:1力克世界第一的中國梁偉鏗、王昶，本屆戰績6戰全勝，以跨屆12連勝之姿結束衛冕金牌的奇蹟之旅。
事實上，就連李洋、王齊麟賽後受訪都表示本屆奧運目標是8強，根本沒想過奪冠。但體育競技迷人之處就在此，所有的排名、對戰紀錄永遠只是參考，在真強實彈的戰場上，選手狀態和臨場反應才是決定勝負的關鍵；李洋、王齊麟的每一拍擊球，更乘載著每個台灣人的希望與期盼，「無論我們在任何人事物的立場由何不同，在體育面前，所有人都是團結的」，謝謝麟洋配帶給我們的感動，期待未來有更多台灣好手能在國際賽場發光。
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