李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

李洋、王齊麟衛冕金牌！2屆奧運勝率92%超扯　生涯只輸給「他們」

▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打金牌戰，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟取得2連霸，2屆奧運只輸過1場比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打金牌戰，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟取得2連霸，2屆奧運只輸過1場比賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志浩／綜合報導

「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運奪下羽球男子雙打金牌，成為歷史唯一連霸的男雙組合，2屆奧運12連勝的戰績展現恐怖宰制力，不過其實麟洋配這對「大賽殺手」，在東京首次登上奧運舞台時，第一場比賽就敗下陣來，從那場後才開啟12連勝的不敗紀錄，而讓麟洋配吞下奧運唯一敗仗的，是印度男雙組合 Satwiksairaj Rankireddy／Chirag Shetty，本屆巴黎奧運也有參賽，最終在8強止步。

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李洋、王齊麟連霸金牌，在奧運見一組打一組的誇張表現，讓許多人以為這對黃金男雙在奧運場上無往不利，但事實上，雖然李洋、王齊麟在奧運繳出12勝1敗、勝率92％的成績，但2屆奧運之路其實都走得相當艱辛，甚至都是一路不被看好到最後打破所有質疑，現在就來回顧麟洋配東京和巴黎2屆奧運旅程。

▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶精彩奪金。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟，生涯2屆奧運之路都走得相當艱辛，都是一路不被看好並打破質疑。（圖／美聯社／達志影像）
初登奧運就嚐敗績　麟洋配逆勢奪台灣首面羽球金牌

時間回到2021年，當時世界排名第3的麟洋配首度挑戰奧運殿堂，沒想到小組賽第一戰，面對當時世界排名第10的「印度雙塔」，卻苦戰3局以1:3落敗，由於同組還有當時世界第一的印尼「小黃人組合」，所以意外落馬的麟洋配被各界認為連小組賽都難以突圍，但麟洋配用實力告訴全世界，這將會是他們奧運生涯唯一輸過的一場比賽。

麟洋配小組賽接續擊敗英國、世界第1的印尼、8強賽淘汰當時世界排名第4的日本，4強賽再拍落當時世界第2的另一對印尼組合，金牌戰擊敗當時世界第6的劉雨辰和李俊慧，奪下台灣在奧運的首面羽球金牌；而印度的 Rankireddy 和 Shetty 當時絕對沒想過，他們竟然會是在奧運會為一擊敗過麟洋配的隊伍。

事實上，Rankireddy 和 Shetty 這隊印度雙塔組合目前世界排名第5，2023年狀況極佳，曾短暫當過世界第一，Rankireddy 在2023年7月更是創下每小時565公里的羽球殺球速度世界紀錄，但本屆巴黎奧運在8強遭遇最後銅牌的馬來西亞組合，止步8強。

▲印度雙塔 Rankireddy 和 Shetty 是在奧運會場上為一擊敗過麟洋配的羽球男子雙打組合。（圖／BWF官網）
▲印度雙塔 Rankireddy 和 Shetty 是在奧運會場上為一擊敗過麟洋配的羽球男子雙打組合。（圖／BWF官網）
東奧後陷入低潮　麟洋配巴黎奧運奪金根本奇蹟

東京奧運後，麟洋配在各大賽事表現平平，甚至可以說是陷入低潮，中間也有一些傷病困擾，世界排名跌出前10，確定拿下奧運資格時，不少人就認為麟洋配連霸奧運金牌機會不高，而在世界羽聯算錯積分，導致巴黎奧運參賽隊伍增加，麟洋配又被分在5組亂鬥的「死亡之組」後，「麟洋配這屆不妙、麟洋配不可能奪金」的討論達到巔峰。

不過後面的故事全台灣人都相當熟悉了，李洋、王齊麟接連擊潰世界排名第8的日本、世界排名第2的丹麥、世界排名第44的美國、世界排名第9的中國，小組4連勝第一名晉級，8強輕取泰國後，4強2度擊敗丹麥，冠軍賽2:1力克世界第一的中國梁偉鏗、王昶，本屆戰績6戰全勝，以跨屆12連勝之姿結束衛冕金牌的奇蹟之旅。

事實上，就連李洋、王齊麟賽後受訪都表示本屆奧運目標是8強，根本沒想過奪冠。但體育競技迷人之處就在此，所有的排名、對戰紀錄永遠只是參考，在真強實彈的戰場上，選手狀態和臨場反應才是決定勝負的關鍵；李洋、王齊麟的每一拍擊球，更乘載著每個台灣人的希望與期盼，「無論我們在任何人事物的立場由何不同，在體育面前，所有人都是團結的」，謝謝麟洋配帶給我們的感動，期待未來有更多台灣好手能在國際賽場發光。

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在本屆巴黎奧運為我國拿下第一面金牌，他們也完成了男雙金牌2連霸，同時還是史上第一次有同一個男雙組合完成衛冕。憑藉著這一項成就，不少中國球迷也被打服了，開始認為李洋／王齊麟可以進入「史上最佳（GOAT）」男雙組合的討論之中。（圖／美聯社／達志影像）
▲李洋、王齊麟連2屆成為羽球男雙奧運金牌的過程，令全台感到驚奇又感動，這份感覺將永遠停留在我們心中。（圖／美聯社／達志影像）

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