李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

李洋奧運奪金完美謝幕！中華隊8/5最新戰績整理　獎牌榜超車24國

▲台灣「麟洋配」李洋、王齊麟在本屆巴黎奧運為我國拿下第一面金牌，他們也完成了男雙金牌2連霸，李洋（左）奧運最後一舞完美謝幕。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋、王齊麟在本屆巴黎奧運為我國拿下第一面金牌，他們也完成了男雙金牌2連霸，李洋（左）奧運最後一舞完美謝幕。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運賽事剩下最後6天！中華隊出賽人數也超過一半，目前已經有5面獎牌入袋。「麟洋配」李洋、王齊麟組合在（4）日晚間是奧運最後一舞，成功連霸奧運羽球男子雙打金牌，李洋的奧運之旅也完美謝幕；另外4面獎牌還包括已經奪銅的「定向飛靶」李孟遠、「女子拳擊」吳詩儀；抗癌拳擊女王陳念琴、林郁婷則都闖進4強保底銅牌，也讓中華隊獎牌榜成績大耀進，今（5）日亞洲貓王「唐嘉鴻」將拼男子單槓決賽，有望再為中華隊添上一枚獎牌。《NOWnews》也特別整理出奧運從開賽至今中華隊選手的總戰績。

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根據奧運大會統計，目前獎牌榜第一名「美國」已經超車「中國」！總計奪下19金26銀26銅；第二名則是「中國」19金15銀11銅；第三名本來是「澳洲」又變成地主隊「法國」，總計12金11銀8銅，「澳洲」則是12金11銀8銅位居第四，戰況非常激烈。至於中華隊，因為麟洋配奪下金牌，名次瞬間從4日下午55名衝到31名，超越24個國家，期待後續中華隊選手繼續奪下獎牌！未來賽事還有8天，請大家持續為中華隊選手加油！以下是中華隊從7/27日至8/5凌晨最新戰績（粗體字表示晉級、獲勝、奪牌、尚未完賽）：

🟡羽球
📍女子單打戴資穎0：2不敵泰國依瑟儂止步小組賽、奧運最後一舞謝幕
📍男子單打周天成0:2不敵印尼L.Sen無緣4強
📍男子雙打李洋/王齊麟2：0擊敗中國組合梁偉鏗/王昶，二連霸奧運羽球男雙金牌
📍男女混雙葉宏蔚/李佳馨不敵日本東野有紗/渡邊勇大吞二連敗淘汰

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，史上第一對達成此成就的組合。而他們兩人當初合拍，也是出自於李洋一個勇敢的決定。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，成為史上第一對達成此成就的組合。（圖／美聯社／達志影像）
🟡擊劍
📍男子鈍劍32強賽陳弈通最終排第27名止步

🟡射擊
📍男子不定向飛靶楊崑弼第2日資格賽總積分121排第12名無緣決賽
📍女子不定向飛靶林怡君第2日資格賽總積分110排第26名無緣決賽
📍女子不定向飛靶劉宛渝第2日資格賽總積分112排第25名無緣決賽
📍男子定向飛靶李孟遠資格賽124分晉級決賽，決賽以總分45分作收，獲得銅牌
📍女子25公尺手槍資格賽田家榛慢射290分、快射291分，總計581分排第16名淘汰
📍女子25公尺手槍資格賽吳佳穎慢射280分、快射292分，總計572分排第31名淘汰

▲2024巴黎奧運射擊定向飛靶李孟遠小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲2024巴黎奧運射擊定向飛靶李孟遠奪得銅牌，被稱為是本屆中華隊目前最大黑馬。（圖／NOWnews社群中心製）
🟡射箭
📍男子團體射箭湯智鈞/戴宇軒/林子翔不敵中國男團止步8強
📍女子團體射箭雷千瑩/李彩綺/邱意晴不敵韓國夢幻隊止步8強
📍男子單人射箭戴宇軒不敵法國T. Chirault止步32強
📍男子單人射箭林子翔不敵韓國金優鎮止步32強
📍男子單人射箭湯智鈞不敵上屆金牌土耳其M. Gazoz止步32強
📍女子單人射箭李彩綺不敵烏克蘭V. Marchenko止步64強
📍女子單人射箭邱意晴不敵日本野田紗月止步64強
📍女子單人射箭雷千瑩不敵南韓全勳英止步16強
📍混合雙人射箭雷千瑩/戴宇軒不敵韓國林是見/金優鎮止步16強

🟡拳擊
📍女子60公斤級吳詩儀4強賽不敵中國楊文璐，獲得銅牌
📍女子66公斤級陳念琴8強擊敗烏茲別克好手，晉級4強保底銅牌
📍女子57公斤級林郁婷8強擊敗保加利亞女將卡梅諾娃，晉級4強保底銅牌
📍男子63.5公斤級賴主恩級不敵哈薩克對手止步16強
📍女子54公斤級黃筱雯不敵保加利亞S. Petrova止步16強
📍男子71公斤級甘家葳不敵美國O. Jones止步16強

▲中華林郁婷挺進巴黎奧運拳擊四強賽，確定有獎牌入袋。（圖／美聯社／達志影像）
▲中華隊林郁婷挺進巴黎奧運拳擊四強賽，確定至少有一面銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
🟡柔道
📍女子57公斤級連珍羚不敵塞爾維亞Marica Perisic止步16強
📍女子48公斤級林真豪敗給哈薩克Abuzhakynova止步16強
📍男子60公斤級楊勇緯敗給日本永山龍樹​無緣爭銅牌止步8強

🟡桌球
📍女子單打簡彤娟64強不敵香港朱成竹止步
📍女子單打鄭怡靜8強不敵中國孫穎莎無緣4強
📍男子單打高承睿16強不敵瑞典Truls Moregard止步16強
📍男子單打林昀儒8強不敵法國LeBrun無緣4強
📍男女混雙林昀儒/陳思羽8強不敵中國王楚欽/孫穎莎止步8強

🟡體操
📍女子平衡木競技體操丁華恬以12.533分無緣晉級決賽
📍男子單槓競技體操個人資格賽唐嘉鴻以14.933分排第2晉級決賽

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻霸氣回歸！在巴黎奧運體操資格賽出場，在拿手的單槓項目，以總排第2順利挺進決賽。（圖／奧會提供）
▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓項目，以總排第2順利挺進決賽，今（5）日有望再為中華隊添一枚獎牌！（圖／奧會提供）
🟡輕艇激流
📍女子K1單人皮艇預賽張築涵117.93秒，最終擇優成績排第23，無緣22強準決賽
📍男子K1單人皮艇預賽吳少璿99.45秒，最終擇優成績排第23，無緣20強準決賽
📍男子激流越野賽吳少璿預賽以分組第3無緣晉級下一輪
📍女子激流越野賽張築涵預賽以小組第4無緣晉級下一輪

🟡網球
📍女子雙打第二輪謝淑薇/曹家宜惜敗捷克組合黑馬穆霍娃/諾絲可娃無緣4強
📍女子雙打第一輪詹詠然/詹皓晴不敵捷克卡雷茨科娃/絲妮柯娃止步32強

🟡高爾夫球
📍男子高爾夫球潘政琮第四日，低於標準桿1桿，總計-8桿，排第18名無緣獎牌
📍男子高爾夫球俞俊安第四日，高於標準桿3桿，總計+4桿，排第52名無緣獎牌

▲巴黎奧運高爾夫項目，台灣一哥潘政琮三輪合計206桿，從原本第5名跌至並列第17名。（圖／中華奧會提供）
▲巴黎奧運高爾夫項目，台灣一哥潘政琮四輪總計+8桿，無緣二度奪下獎牌。（圖／中華奧會提供）
🟡空氣手槍
📍女子10公尺空氣手槍資格賽劉恆妤573分排第13名無緣決賽
📍女子10公尺空氣手槍資格賽余艾玟564分排第35名無緣決賽

🟡游泳
📍男子200公尺蝶式王冠閎準決賽1分55秒07排名第11名無緣決賽
📍女子200公子個人混合式韓安齊2分13秒97排名分組第二，但因犯規遭判失格

🟡田徑
📍女子100公尺張博雅預賽11秒88排分組第9無緣晉級
📍男子跳遠資格賽林昱堂7公尺70排分組第12無緣晉級決賽

▲台灣巴黎奧運跳遠國手林昱堂今（4）日巴黎奧運跳遠資格賽以7公尺70成績，無緣進入決賽12強之列。（圖／中華民國田徑協會提供）
▲台灣巴黎奧運跳遠國手林昱堂（4）日巴黎奧運跳遠資格賽以7公尺70成績，無緣進入決賽12強之列。（圖／中華民國田徑協會提供）

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