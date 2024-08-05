麟洋配連霸羽球金牌！中國球迷嗆：裁判眼瞎　比賽規則挖出尷尬了

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麟洋配二連霸金牌中國球迷崩潰！梁王組合「致命點發球」仍未改進
在金牌戰結束「麟洋配」確定奪金之後，中國球迷們相當不爽這場比賽的裁判，認為公正性不夠高，讓「羽毛球裁判」的關鍵字一度衝上熱搜第四名的位置，球迷不滿的包括「梁王組合」王昶的發球一共被抓3次「過高」；第二方面則是在第3局的其中一顆球被判界外，多數人認為裁判判決明明有誤卻不更改，直呼：「裁判根本是眼瞎了好嗎？」
然而事實上，梁偉鏗、王昶在進攻防守上表現確實相當優異，不過在過去的比賽就常有發球不夠穩定的問題，在巴黎奧運的小組賽、淘汰賽上都有出現多次發球丟分的情況，但沒想到金牌戰仍未能及時修正，才會導致丟分連連。
比賽規則就是殘酷的！梁王組合還太嫩「挑戰用錯時機」
而在國際羽球賽事當中，有一個比賽規則叫做「Challenge（挑戰）」，就是當選手對一顆球出界的判決感到有質疑時，就可以舉手提出，在每一局有兩次的挑戰權，如果挑戰成功就不會扣挑戰次數；如果挑戰失敗則會扣次數，單局兩次用完後，即便後續比賽有判決質疑，仍要尊重線審判決。
而尷尬的是，第三局的第一個挑戰就已經在梁偉鏗面前落到線上，但中國隊仍然發起挑戰，結果失敗；第二球則也是距離王昶不遠，出界明顯的球，明明知道是最後機會，依然浪費挑戰機會，仍然是失敗。到中段比數時，王昶一顆強力殺球打在麟洋邊側界線附近，線審判出界球，但因球速過快，其實非常有機會是誤判，王昶立刻舉手想要挑戰，但卻因為挑戰次數用光只能遵從線審決定，讓王昶瞬間轉頭苦笑。
而梁王組合浪費挑戰的行為，也被許多轉播賽事的球評直呼：「挑戰實在太快用完了，終究還是太年輕」、「打在邊線判界外球了！不能挑戰了，沒有挑戰權了！」由於最後第三局比數是21:19，非常的相近，因此該球也是被認為是這場比賽最重要的一球，只能說，「梁王組合」不是輸給了裁判，而是敗給自己經驗還不夠充足。