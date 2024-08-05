李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

麟洋配連霸羽球金牌！中國球迷嗆：裁判眼瞎　比賽規則挖出尷尬了

▲台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋（前）打敗中國梁王組合，奪下巴黎奧運羽球男雙金牌，二連霸成功。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋（前）打敗中國梁王組合，奪下巴黎奧運羽球男雙金牌，二連霸成功。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2024年巴黎奧運賽事迎來最後一週，台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋擊敗中國隊的「梁王組合」梁偉鏗、王昶，成功二連霸奧運金牌，創下奧運羽球男雙衛冕金牌紀錄。然而在比賽之後，中國網友非常不滿意該場金牌戰的「裁判判決」，包括王昶發球不斷失誤被抓過高掉了3分、關鍵判決界內外球失掉1分等，讓金牌戰的裁判在賽後討論度大幅度提高，不過其真相可以說是相當尷尬。

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根據奧運官網介紹，本場「奧運羽球雙打金牌戰」賽事的主審裁判是比利時籍的「Bert Vanhorenbeeck」，發球裁判則是義大利籍的「Fabio Betto」，據悉比利時的這位主審裁判已經有數10年的經歷，同時也是世界羽聯的裁判，曾任職於歐洲羽球聯會10多年，也擔任過比利時羽球聯會的副總裁，經歷相當的豐富。

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在本屆巴黎奧運為我國拿下第一面金牌，他們也完成了男雙金牌2連霸，同時還是史上第一次有同一個男雙組合完成衛冕。憑藉著這一項成就，不少中國球迷也被打服了，開始認為李洋／王齊麟可以進入「史上最佳（GOAT）」男雙組合的討論之中。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在本屆巴黎奧運為我國拿下第一面金牌，他們也完成了男雙金牌2連霸，。（圖／美聯社／達志影像）
麟洋配二連霸金牌中國球迷崩潰！梁王組合「致命點發球」仍未改進

在金牌戰結束「麟洋配」確定奪金之後，中國球迷們相當不爽這場比賽的裁判，認為公正性不夠高，讓「羽毛球裁判」的關鍵字一度衝上熱搜第四名的位置，球迷不滿的包括「梁王組合」王昶的發球一共被抓3次「過高」；第二方面則是在第3局的其中一顆球被判界外，多數人認為裁判判決明明有誤卻不更改，直呼：「裁判根本是眼瞎了好嗎？」

然而事實上，梁偉鏗、王昶在進攻防守上表現確實相當優異，不過在過去的比賽就常有發球不夠穩定的問題，在巴黎奧運的小組賽、淘汰賽上都有出現多次發球丟分的情況，但沒想到金牌戰仍未能及時修正，才會導致丟分連連。

▲中國大陸組合「梁王」梁偉鏗／王昶，直言「麟洋配」李洋／王齊麟在經驗上更豐富，準備上也非常充分，特別是在關鍵分方面表現更好。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸組合「梁王」梁偉鏗／王昶（前）初戰奧運羽球男子雙打，不敵「麟洋配」李洋／王齊麟獲得銀牌。（圖／美聯社／達志影像）
比賽規則就是殘酷的！梁王組合還太嫩「挑戰用錯時機」

而在國際羽球賽事當中，有一個比賽規則叫做「Challenge（挑戰）」，就是當選手對一顆球出界的判決感到有質疑時，就可以舉手提出，在每一局有兩次的挑戰權，如果挑戰成功就不會扣挑戰次數；如果挑戰失敗則會扣次數，單局兩次用完後，即便後續比賽有判決質疑，仍要尊重線審判決。

而尷尬的是，第三局的第一個挑戰就已經在梁偉鏗面前落到線上，但中國隊仍然發起挑戰，結果失敗；第二球則也是距離王昶不遠，出界明顯的球，明明知道是最後機會，依然浪費挑戰機會，仍然是失敗。到中段比數時，王昶一顆強力殺球打在麟洋邊側界線附近，線審判出界球，但因球速過快，其實非常有機會是誤判，王昶立刻舉手想要挑戰，但卻因為挑戰次數用光只能遵從線審決定，讓王昶瞬間轉頭苦笑。

▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶，最終以2：1擊敗對手，完成史上第一次男雙金牌2連霸。賽後中華奧會會歌響徹奧運會場，現場台灣球迷跟著唱，也讓會場興奮的氛圍來到最高點，在國內電視機前面的觀眾，應該也都能感受到。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國梁王組合在金牌戰第三盤時，快速用掉「挑戰機會」，導致後續「可能壓線」關鍵一球不得挑戰，來回就丟失2分。（圖／美聯社／達志影像）
而梁王組合浪費挑戰的行為，也被許多轉播賽事的球評直呼：「挑戰實在太快用完了，終究還是太年輕」、「打在邊線判界外球了！不能挑戰了，沒有挑戰權了！」由於最後第三局比數是21:19，非常的相近，因此該球也是被認為是這場比賽最重要的一球，只能說，「梁王組合」不是輸給了裁判，而是敗給自己經驗還不夠充足。

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