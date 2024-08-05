麟洋配奪金衛冕成功！陳詩媛曬私照放閃「這是屁孩麟與他的金牌」
2024巴黎奧運黃金男雙「麟洋配」李洋與王齊麟，昨（4）日晚上10時出戰金牌賽，對上世界排名第1的中國隊「梁王組合」梁偉鏗、王昶，中華隊驚險勝出，創下奧運羽球男雙史上「首度2連霸」紀錄。王齊麟啦啦隊女友陳詩媛（十元）賽後也在IG發文放閃，曬出王齊麟送給她的自拍照寫下，「這是屁孩麟與他的巴黎奧運金牌。」
記者薛羽彤／綜合報導
麟洋配第一局驚險拿下，第二局雖然讓出，賽事過程緊張刺激，雙方實力相當，比分咬得相當緊。多次出現領先互換，但第三局麟洋配再度找回手感，最後以2:1贏球，麟洋配成功衛冕金牌，兩人成為當今台灣最強，也是史上最強的黃金雙羽球組合。
麟洋配拿下金牌，王齊麟女友陳詩媛事後也在IG上放閃男友，她PO出王齊麟獻給她的奧運現場自拍照，照片中王齊麟手拿金牌躺地，開心對著鏡頭燦笑，陳詩媛寫下「這是屁孩麟與他的巴黎奧運金牌」，還附上一顆愛心。此外，陳詩媛的IG也湧入大批網友狂喊嫁給王齊麟，「金牌太太啦」、「可以嫁了」、「二連霸，這下10元真的可以嫁了」、「嫁給他！」
「麟洋配」得金牌要求婚？陳詩媛回應了
王齊麟的女友「十元」陳詩媛日前在IG分享「奧運特輯」採訪前進奧運的中華健兒，其中7月25日PO出的影片中出現的就是男友王齊麟，王齊麟一出場就甜蜜和十元勾肩搭背，十元害羞回，「不要碰我，我男朋友會生氣。」最後拍攝者幫問，「要求婚是真的嗎？」王齊麟不慌不忙看著十元問，「妳願意嗎？」十元則是笑而不答。賽前有網友將這段影片PO上Threads問，「有沒有一種可能，王齊麟奪牌後就真的求婚了？」也釣出十元回應，「應該是不會。」