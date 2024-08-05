巴黎奧運「麟洋配」金牌純度超高！李洋、王齊麟連續戰勝世界前2
2024巴黎奧運昨（4）日晚間男子羽球雙打金牌戰開打，台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟對上中國組合梁偉鏗、王昶，最終以2比1勝出，達到奧運金牌2連霸，讓全台民眾熱血沸騰。而在巴黎奧運中，「麟洋配」連續擊敗世界排名第2及世界第1組合摘金，金牌純度超高，讓對手也不得不服。
記者賴禹妡／綜合報導
「麟洋配」在東京奧運奪下第一面金牌之後，一度陷入2年低潮，球路更是被對手仔細研究，此次巴黎奧運李洋、王齊麟還抽中籤王，進入唯一有5組選手的D組，組內還有3支世界排名前10的強勁對手，但兩人仍以4連勝的成績挺入8強賽。
而李洋、王齊麟先是在8強賽擊敗泰國組合蘇柏（Supak Jomkoh）、吉丁努彭（Kittinupong Kedren），到了4強賽對上世界排名第2的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）、拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），「麟洋配」又以2比1逆轉勝晉級，最後更在金牌戰中迎戰世界排名第1的中國組合梁偉鏗、王昶，並勝出奪下第二面奧運金牌。
「麟洋配」跨屆12連勝達到奧運金牌2連霸，且在巴黎奧運中，還是連續扳倒世界排名第2及世界第1組合摘金，金牌純度超高。而李洋、王齊麟搭擋6年奪2面奧運金牌，不僅是首對完成衛冕的組合，更替台灣羽球寫下歷史新頁。