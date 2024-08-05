李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

巴黎奧運「麟洋配」金牌純度超高！李洋、王齊麟連續戰勝世界前2

▲台灣「麟洋配」李洋、王齊麟在本屆巴黎奧運替台灣拿下第一面金牌，2人連續擊敗世界排名第2及世界第1組合摘金，金牌純度超高。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋、王齊麟在本屆巴黎奧運替台灣拿下第一面金牌，2人連續擊敗世界排名第2及世界第1組合摘金，金牌純度超高。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡／綜合報導

2024巴黎奧運昨（4）日晚間男子羽球雙打金牌戰開打，台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟對上中國組合梁偉鏗、王昶，最終以2比1勝出，達到奧運金牌2連霸，讓全台民眾熱血沸騰。而在巴黎奧運中，「麟洋配」連續擊敗世界排名第2及世界第1組合摘金，金牌純度超高，讓對手也不得不服。

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「麟洋配」在東京奧運奪下第一面金牌之後，一度陷入2年低潮，球路更是被對手仔細研究，此次巴黎奧運李洋、王齊麟還抽中籤王，進入唯一有5組選手的D組，組內還有3支世界排名前10的強勁對手，但兩人仍以4連勝的成績挺入8強賽。

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，史上第一對達成此成就的組合。而他們兩人當初合拍，也是出自於李洋一個勇敢的決定。（圖／美聯社／達志影像）
▲「麟洋配」跨屆12連勝達到奧運金牌2連霸，且在巴黎奧運中，還是連續扳倒世界排名第2及世界第1組合摘金，金牌純度超高。（圖／美聯社／達志影像）
而李洋、王齊麟先是在8強賽擊敗泰國組合蘇柏（Supak Jomkoh）、吉丁努彭（Kittinupong Kedren），到了4強賽對上世界排名第2的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）、拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），「麟洋配」又以2比1逆轉勝晉級，最後更在金牌戰中迎戰世界排名第1的中國組合梁偉鏗、王昶，並勝出奪下第二面奧運金牌。

「麟洋配」跨屆12連勝達到奧運金牌2連霸，且在巴黎奧運中，還是連續扳倒世界排名第2及世界第1組合摘金，金牌純度超高。而李洋、王齊麟搭擋6年奪2面奧運金牌，不僅是首對完成衛冕的組合，更替台灣羽球寫下歷史新頁。

▲2024巴黎奧運羽球雙打麟洋配金牌。（圖／NOWnews社群中心、中華奧會提供）
▲2024巴黎奧運羽球雙打麟洋配金牌。（圖／NOWnews社群中心、中華奧會提供）

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