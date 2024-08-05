麟洋配奧運奪金！王齊麟首發文曬「金牌高清照」嗨喊：連二拉二
2024巴黎奧運台灣羽球男雙黃金組合王齊麟／李洋，昨（4）日晚間擊敗中國「梁王組合」梁偉鏗／王昶，完成史無前例的「男雙相同組合」奧運金牌二連霸。王齊麟今早曬出雙金牌首發文，「這是一個瘋狂的夜晚 ，連二拉二」，不到5分鐘就衝破1萬讚數。
記者薛羽彤／綜合報導
麟洋配在本屆奧運中拿下金牌，創下奧運羽球男雙史上「首度2連霸」紀錄，再度受到關注。王齊麟一早在Threads上發文與球迷分享喜悅，並曬出雙金牌高清照，還有自己用雙手托著下巴趴在地上的可愛姿勢，他寫下：「這是一個瘋狂的夜晚，連二拉二。勝利是屬於你們的，謝謝大家，我愛你們！來～讓我看看這篇的讚數能衝到多少。」貼文讚數狂飆，發文15分鐘已突破3萬讚。
王齊麟貼文一出後，球迷也在底下狂刷留言祝賀，「大家很愛你，但最愛你的肯定是李洋」、「跨屆12連勝太狠了奧運型選手」、「麟洋是台灣的驕傲啊，勝利是你們的」、「太扯了你們，比扯鈴還扯」、「辛苦你們了，讓全台灣的人聽到國旗歌」、「你們是奧運傳奇，將永遠銘刻在歷史的長卷上，激勵著無數追夢人，勇敢向前，不斷超越」、「舉國歡騰，你們太帥了。」
羽球金牌戰緊張刺激 麟洋配男雙金牌2連霸
昨晚奧運男雙羽球金牌戰中，王齊麟／李洋雖然率先拿下一局，但第二局則無法霸握領先優勢遭到逆轉，比賽打滿進入第三局，而這場關鍵最後一戰，雙方的比分咬得相當緊。之後中國挑戰次數用盡，也成為王齊麟／李洋的奪勝「轉捩點」，比分持續穩穩進帳，王齊麟／李洋還一度上演連續殺球進攻，最終以21:19拿下第三局，完成史無前例的「男雙相同組合」奧運金牌二連霸新里程碑。