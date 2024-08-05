李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

超商優惠／7-11今起美式拿鐵買2送2　全家、萊爾富「咖啡買1送1」

▲全民熬夜見證「麟洋配」李洋／王齊麟拿金牌，四大超商都有提神咖啡優惠，7-11、全家、萊爾富祭出買一送一等促銷。（圖／業者提供）
▲全民熬夜見證「麟洋配」李洋／王齊麟拿金牌，四大超商都有提神咖啡優惠，7-11、全家、萊爾富祭出買一送一等促銷。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

全民一起見證李洋／王齊麟2連霸奧運金牌，整夜興奮睡不著，今早開工好需要提神咖啡！7-11門市、APP都有買2送2優惠；全家今起特濃美式買1送1；萊爾富也有多種風味咖啡買一送一。《NOWnews》算出每杯平均特價，一文看懂怎麼喝最划算。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN

📍門市｜8月5日
◾特大杯拿鐵買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）

📍門市｜8月5日、6日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）

▲7-11門市有奪牌優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲7-11門市有奪牌優惠。（圖／業者提供、記者整理）
📍APP｜8月5日
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）

📍APP｜8月5日、6日
◾精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）

📍APP｜8月2日至8月8日
◾特大杯美式27杯888元 ，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵19杯888元 ，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯精品拿鐵／大杯馥芮白11杯888元 ，6.7折（原價120元、特價81元）
◾好時經典可可／焙烤榛果拿鐵／抹茶拿鐵18杯888元，6.6折（原價75元、特價49元）
◾經典純奶茶任27杯888元 ，6.6折（原價50元、特價33元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶22杯888元 ，6.7折（原價60元、特價40元）

▲APP至8月6日前，精品馥芮白買2送2。（圖／業者提供）
▲APP至8月6日前，精品馥芮白買2送2。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍APP｜限8月5日10:00開賣
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）

▲全家APP寄杯優惠。（圖／手機截圖）
▲全家APP除了周一單品日優惠，今將上架開賣大杯特濃美式買1送1。（圖／手機截圖）
📍APP「優惠趣」｜限8月5日10:00起領券

◾Niseko北海道蘋果／哈密瓜冰淇淋買1送1（原價119元、特價60元）
◾再睡5分鐘香芋午茉歐蕾買1送1（原價38元、特價19元）

▲全家APP首頁「優惠趣」專區，點入可領優惠券。（圖／手機截圖）
▲全家APP首頁「優惠趣」專區，點入可領優惠券。（圖／手機截圖）
📍門市｜即日起至8月20日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
🔎點此查詢全台福爾摩沙茶館販售店舖

▲全家指定門市至8月20日，白烏龍茶、福爾摩沙紅茶買1送1。（圖／業者提供）
▲全家指定門市至8月20日，白烏龍茶、福爾摩沙紅茶買1送1。（圖／業者提供）
🟡萊爾富

📍門市｜即起至8月5日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）

📍門市｜即起至8月8日
◾特大杯冰蜂蜜美式買1送1，5折（原價75元、特價38元）

📍門市｜即起至8月11日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯風味氣泡飲買1送1，5折（原價55元、特價28元）
（紅柚綠茶／冬瓜／洛神／草莓）

📍APP｜7月24日至8月20日
◾大杯美式50杯1599元，7.1折（原價45元、特價32元）
◾大杯拿鐵50杯1999元，7.3折（原價55元、特價40元）
皆加送「愛爾達3個月觀看序號」（限量3000組）

▲門市至8月11日，特大杯美式／拿鐵、風味氣泡飲買1送1。（圖／業者提供）
▲門市至8月11日，特大杯美式／拿鐵、風味氣泡飲買1送1。（圖／業者提供）
🟡OKmart

📍門市｜即日起至8月8日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵7折（原價65元、特價46元） 
◾中杯經典阿華田7折（原價50元、特價35元） 
◾大杯黑糖醇奶茶7折（原價65元、特價46元） 
◾大杯西西里咖啡7折（原價65元、特價46元） 

▲巴黎奧運一起為中華隊加油！OKmart即起祭出「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買一送一。（圖／業者提供）
▲OKmart即起祭出「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買一送一。（圖／業者提供）
🟡星巴克
即日起至8月9日舉辦「SUMMER PARTY 盛夏數位體驗」，玩遊戲就能獲得買一送一優惠券，每日兌換時間為11:00至20:00。可用LINE、Facebook、Google登入，中獎率極高、三抽幾乎必中星巴克買一送一。慶祝父親節快樂，周二、周三（8月6日、7日）限時兩天，買兩杯大杯以上享第二杯半價。

📍SUMMER PARTY🏖️盛夏數位體驗（連結點此）

▲星巴克「SUMMER PARTY 盛夏數位體驗」爽喝買一送一。（圖／業者提供）
▲星巴克「SUMMER PARTY 盛夏數位體驗」爽喝買一送一。（圖／業者提供）

李洋、王齊麟奧運拿金牌太爽！7-11、全家4大超商「咖啡買1送1」

本周咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵「買2送2可寄杯」　星巴克買一送一

17家奧運奪牌優惠一次看！7-11、百貨買1送1　爭鮮gogo手捲1元

慶祝麟洋配拿金牌！蔣萬安宣布：運動中心健身房、兒童樂園都免費

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生