李珠珢在台灣「笑著應援」回韓成強烈對比　IG吐真實心聲粉絲淚崩

王齊麟摘金可以娶十元？本人一符號表態了　粉絲暴動：這是官宣嗎

▲羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟蓮莊贏得奧運金牌，王齊麟（左圖）被問是否和女友十元（右圖）結婚，他用表情符號回應。（圖／陳詩媛IG）
▲羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟蓮莊贏得奧運金牌，王齊麟（左圖）被問是否和女友十元（右圖）結婚，他用表情符號回應。（圖／陳詩媛IG）

記者楊穎軒／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨（4）日深夜擊退中國大陸組合梁偉鏗、王昶爭，二連霸奪下金牌，寫下我國奧運史上羽球項目的最佳紀錄，王齊麟鍍金後再度被追問，是否可以把女友、樂天女孩陳詩媛（十元）娶回家，他以「夫妻」的符號回應，網友大呼：「救命！這是官宣了嗎？」

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王齊麟、李洋昨晚一確定摘下中華隊於本屆奧運首面金牌，一名女網友立刻在Threads發文：「王70可以跟10元結婚了嗎？」並標記王齊麟的帳號，其他網友起鬨：「我覺得不行！他要跟李洋結婚」、「坐等喜訊」、「不行，王齊麟是李洋的」、「70跟10一起的80（巴黎）奧運欸！」

▲羽球男雙李洋(左)、王齊麟(右)完成奧運史無前例二連霸，將成台灣羽壇傳奇。(體育署提供)
▲羽球男雙搭檔李洋（左）、王齊麟完成奧運史無前例二連霸，成為台灣羽壇傳奇。（圖／體育署提供）
王齊麟曖昧回應娶十元　經紀人：沒有要結婚

不久，剛摘下金牌的王齊麟果然開始「海巡」，本人現身留下一個日式婚禮的符號，網友興奮回應：「來了來了！ 這輩子不曉得能不能看到海賊王的結局，但海巡王的結局，目前是看到了兩面金牌」、「等求婚囉」、「好閃！」

其實，王齊麟賽後接受台媒訪問，被問到拿下金牌後有沒有打算跟女友十元求婚？王齊麟笑說：「一步一步來。」不過他還沒說完，一旁經紀人趕緊出面搶話：「沒有！沒有！我幫你回答！」

▲網友問拿金牌是否娶十元？王齊麟親自回覆。（圖／Threads）
▲網友問拿金牌是否娶十元？王齊麟親自回覆。（圖／Threads）

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