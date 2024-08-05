麟洋配Google彩蛋搜「李洋、王齊麟」拿金牌 小花狂送逾1300萬次
台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟昨（4）晚擊敗中國隊「梁王組合」梁偉鏗、王昶，成功二連霸奧運金牌，更是創下奧運羽球男雙衛冕金牌紀錄。在Google搜尋立即出現特效，搜尋李洋或王齊麟就會送上金牌，用戶還可以加碼送上小花，一個晚上已經累積超過千萬次。
記者周淑萍/綜合報導
全台歡慶！昨晚台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，成功擊敗擊敗中國隊，成功蟬聯二連霸，創下奧運羽球男雙衛冕金牌紀錄。除了台灣民眾同歡之外，Google送上金牌專屬彩蛋，只要搜尋「李洋」或是「王齊麟」就會跳出金牌特效，點選金牌後，金牌會從畫面底層慢慢上升，同時寫上「李洋／王齊麟在男子雙打，羽球項目奪金」。
此外，奧運頒獎台上今年沒送花改送海報，Google代替送上花，搜尋「李洋」或是「王齊麟」Google送上金牌之後，還可以點下方的小花，就能出現花束特效，送花給為國爭光的兩位金牌選手。全台民眾也超給力，一個晚上短短8小時，累積已按逾1300萬次，且持續累積中。「中華隊奧運」也同步沾光，在Google上搜尋也會出現金牌和小花彩蛋特效。
中華隊截至4日，目已經確定有5面獎牌入帳，今（5）、明（6）中華隊出賽項目：
- 桌球16:00 男子團體16強 林昀儒/高承睿/莊智淵
- 田徑16:05- 男子400公尺跨欄第1輪-第5組 彭名揚
- 體操19:33 男子單槓決賽 唐嘉鴻
- 田徑03:55- 男子200公尺第1輪-第6組 楊俊瀚