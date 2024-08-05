李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

麟洋配Google彩蛋搜「李洋、王齊麟」拿金牌　小花狂送逾1300萬次

▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打金牌戰，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟，最後擊敗中國2連霸，Google搜尋上也出現金牌專屬彩蛋。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打金牌戰，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟，最後擊敗中國2連霸，Google搜尋上也出現金牌專屬彩蛋。（圖／美聯社／達志影像）

記者周淑萍/綜合報導

台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟昨（4）晚擊敗中國隊「梁王組合」梁偉鏗、王昶，成功二連霸奧運金牌，更是創下奧運羽球男雙衛冕金牌紀錄。在Google搜尋立即出現特效，搜尋李洋或王齊麟就會送上金牌，用戶還可以加碼送上小花，一個晚上已經累積超過千萬次。

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全台歡慶！昨晚台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，成功擊敗擊敗中國隊，成功蟬聯二連霸，創下奧運羽球男雙衛冕金牌紀錄。除了台灣民眾同歡之外，Google送上金牌專屬彩蛋，只要搜尋「李洋」或是「王齊麟」就會跳出金牌特效，點選金牌後，金牌會從畫面底層慢慢上升，同時寫上「李洋／王齊麟在男子雙打，羽球項目奪金」。

▲麟洋配再度奪金，Google也送上金牌專屬彩蛋，只要搜尋「李洋」或是「王齊麟」就會跳出金牌特效，點選金牌後，金牌會從畫面底層慢慢上升，還可以送上小花。（圖／翻攝官網）
▲麟洋配再度奪金，Google也送上金牌專屬彩蛋，只要搜尋「李洋」或是「王齊麟」就會跳出金牌特效，點選金牌後，金牌會從畫面底層慢慢上升，還可以送上小花。（圖／翻攝官網）
此外，奧運頒獎台上今年沒送花改送海報，Google代替送上花，搜尋「李洋」或是「王齊麟」Google送上金牌之後，還可以點下方的小花，就能出現花束特效，送花給為國爭光的兩位金牌選手。全台民眾也超給力，一個晚上短短8小時，累積已按逾1300萬次，且持續累積中。「中華隊奧運」也同步沾光，在Google上搜尋也會出現金牌和小花彩蛋特效。

▲在Google上搜尋「李洋」或是「王齊麟」除了送上金牌，點下方小花，就能出現花束特效，送花給為國爭光的兩位金牌選手。（圖／翻攝官網）
▲在Google上搜尋「李洋」或是「王齊麟」除了送上金牌，點下方小花，就能出現花束特效，送花給為國爭光的兩位金牌選手。（圖／翻攝官網）
中華隊截至4日，目已經確定有5面獎牌入帳，今（5）、明（6）中華隊出賽項目：

  • 桌球16:00 男子團體16強 林昀儒/高承睿/莊智淵
  • 田徑16:05- 男子400公尺跨欄第1輪-第5組 彭名揚
  • 體操19:33 男子單槓決賽 唐嘉鴻
  • 田徑03:55- 男子200公尺第1輪-第6組 楊俊瀚

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