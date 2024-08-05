李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

李洋、王齊麟二連霸太爽！小北百貨「金牌啤酒買一送一」咖啡也有

▲2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪羽球男雙「奧運金牌」二連勝！小北百貨今開搶金牌啤酒買一送一、現煮咖啡也買一送一；美廉社全台連續三天台灣啤酒美廉社18周年紀念罐優惠一次整理。（圖／翻攝自金牌啤酒FB）
▲2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪羽球男雙「奧運金牌」二連勝！小北百貨今開搶金牌啤酒買一送一、現煮咖啡也買一送一；美廉社全台連續三天台灣啤酒美廉社18周年紀念罐優惠一次整理。（圖／翻攝自金牌啤酒FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪羽球男雙「奧運金牌」二連勝！氣氛實在太嗨了，不少民眾都是手握金牌啤酒為台灣加油，紛紛吶喊真的拿金牌應該要「買一送一」慶祝吧，小北百貨聽到大家心聲，今（5）日開搶金牌啤酒買一送一、現煮咖啡美式/拿鐵也都買一送一；美廉社也與全民同樂，全台即日起連續三天推出大杯濃萃美式咖啡買一送一、「台灣啤酒美廉社18周年紀念罐」330ml x 6罐159元優惠一次整理。

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📌小北百貨：金牌啤酒買一送一！現煮咖啡也買一送一
小北百貨恭賀麟洋配奪金二連霸，8月5日17:00至8月6日23:59，開搶「金牌啤酒」買一送一（全台限量12000罐）、現煮咖啡美式/拿鐵同品項也「買一送一 」，而且會員消費不限金額點數12倍送。

▲2024巴黎奧運羽球雙打麟洋配金牌。（圖／NOWnews社群中心、中華奧會提供）
▲2024巴黎奧運「麟洋配」勇奪羽球男雙金牌二連霸。（圖／NOWnews社群中心、中華奧會提供）
📌美廉社：美式買一送一！台灣啤酒6罐159元
美廉社也狂賀中華隊奪下巴黎奧運羽球男雙金牌佳績，與全民同樂歡慶！8月5日至8月7日限時3天，全台門市推出「大杯濃萃美式咖啡」買一送一（市價50元），自備環保杯還能再省5元；「台灣啤酒美廉社18周年紀念罐」330ml x 6罐159元（市價35元/瓶）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

▲美廉社全台三天「大杯濃萃美式咖啡」買一送一！台灣啤酒6罐159元。（圖／翻攝自美廉社FB）
▲美廉社全台三天「大杯濃萃美式咖啡」買一送一！台灣啤酒6罐159元。（圖／翻攝自美廉社FB）

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