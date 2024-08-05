李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

麟洋配金牌戰「現場爆出髒話」！直播放送全球　聲音來源意外是他

▲台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運成功衛冕男雙金牌，寫下史上第一組在奧運羽球男子雙打連霸的紀錄！（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運成功衛冕男雙金牌，寫下史上第一組在奧運羽球男子雙打連霸的紀錄！（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運成功衛冕男雙金牌，寫下史上第一組在奧運羽球男子雙打連霸的紀錄！而（4）日晚間全台灣民眾都守候在電視機、電腦前幫麟洋配集氣，結果就有網友發現，在比賽的過程中聽到熟悉的國罵，好奇詢問大家有沒有聽到，沒想到聲音來源意外是「王齊麟本人」，讓大批球迷全部笑倒。

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王齊麟、李洋在4日出戰巴黎奧運羽球男雙金牌戰，吸引至少上百萬人觀看直播加油，最後麟洋配以2:1擊敗中國隊的「梁王組合」梁偉鏗、王昶，成功二連霸奧運金牌。不過在比賽之後，就有觀眾在社群「Threads」表示「等一下！現場怎麼有人罵靠北跟靠腰？」、「看金牌戰到一半，男友說聽到王齊麟失分時罵靠腰，我真的沒聽到，請問大家有聽到嗎？」

▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶，雙方打了一場精采的史詩之戰，無論誰勝誰負都是贏家。最終雙方激戰了3局，比分都很接近，兩邊都充分發揮自己的優勢，麟洋配靠著發接發上的亮眼表現，給予對手巨大壓力，最終以2：1驚險擊敗世界排名第一的「梁王組合」，跨界12連勝奪下金牌，也是奧運史上第一次有男雙組合完成連霸任務。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣觀眾在麟洋配金牌戰直播時，比賽過程聽到有人脫口「國罵」，有一種非常熟悉感覺。（圖／美聯社／達志影像）
仔細看該場賽事直播，球迷說的地方是在第一局麟洋配10:7取得領先時，王齊麟一顆跳殺球回擊掛網，懊悔失誤脫口「靠北喔」；而隨後在第三局緊張時刻麟洋配18:14時，面對王昶的平擊回球，王齊麟揮空讓球往後飛過去，脫口說出「靠腰。」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的有欸！第一局10:7是罵靠北，14:18是罵靠腰」、「好好笑，我以為是我聽錯，沒想到真的有？」、「我有聽到！一開始還以為是觀眾，想說收音也太好」、「大概全台灣有1000萬人聽到吧？太真性情又親切了，不愧是台灣人」；而搞笑的是，王齊麟被標記到貼文解答是否真的有罵髒話，本人在賽後海巡也大方回應「有啊」，搭配一個笑到哭的表情，讓大批球迷笑翻。

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▲球迷在麟洋配金牌戰聽到有國罵出現，好奇是不是王齊麟脫口而出，本人也出面笑翻承認：「有啊！」（圖/Threads）
承認賽前沒想過奪牌！麟洋配奧運連霸金牌「逆襲之路」

然而這一趟巴黎奧運，同時也是李洋的最後一舞，在完成二連霸羽球男雙金牌之後，李洋、王齊麟被問到「本屆奧運理想的目標是哪裡？」兩人不約而同表示「能在小組賽出現就偷笑了，目標本來就放在8強，從來沒有想過會奪牌，甚至是連霸金牌。」

在這次的賽程當中，李洋、王齊麟先是抽到唯一有5組選手的D組，小組賽不僅要多打一組，組內的對手也都是強勁對手，但麟洋配以4連勝殺進8強，先是打掉泰國組合蘇柏/吉丁努彭；4強賽拍下世界排名第2的丹麥組合阿斯特魯普/拉斯姆森，金牌戰又打敗世界排名第1的中國組合梁偉鏗/王昶，完成跨屆12連勝、衛冕金牌成功，「逆襲之路」雖艱辛不好走，但麟洋配成功熬過，也將在歷史留名。

▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶精彩奪金。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶精彩奪金。（圖／美聯社／達志影像）

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