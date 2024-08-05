麟洋配金牌戰「現場爆出髒話」！直播放送全球　聲音來源意外是他

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仔細看該場賽事直播，球迷說的地方是在第一局麟洋配10:7取得領先時，王齊麟一顆跳殺球回擊掛網，懊悔失誤脫口「靠北喔」；而隨後在第三局緊張時刻麟洋配18:14時，面對王昶的平擊回球，王齊麟揮空讓球往後飛過去，脫口說出「靠腰。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的有欸！第一局10:7是罵靠北，14:18是罵靠腰」、「好好笑，我以為是我聽錯，沒想到真的有？」、「我有聽到！一開始還以為是觀眾，想說收音也太好」、「大概全台灣有1000萬人聽到吧？太真性情又親切了，不愧是台灣人」；而搞笑的是，王齊麟被標記到貼文解答是否真的有罵髒話，本人在賽後海巡也大方回應「有啊」，搭配一個笑到哭的表情，讓大批球迷笑翻。
然而這一趟巴黎奧運，同時也是李洋的最後一舞，在完成二連霸羽球男雙金牌之後，李洋、王齊麟被問到「本屆奧運理想的目標是哪裡？」兩人不約而同表示「能在小組賽出現就偷笑了，目標本來就放在8強，從來沒有想過會奪牌，甚至是連霸金牌。」
在這次的賽程當中，李洋、王齊麟先是抽到唯一有5組選手的D組，小組賽不僅要多打一組，組內的對手也都是強勁對手，但麟洋配以4連勝殺進8強，先是打掉泰國組合蘇柏/吉丁努彭；4強賽拍下世界排名第2的丹麥組合阿斯特魯普/拉斯姆森，金牌戰又打敗世界排名第1的中國組合梁偉鏗/王昶，完成跨屆12連勝、衛冕金牌成功，「逆襲之路」雖艱辛不好走，但麟洋配成功熬過，也將在歷史留名。
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