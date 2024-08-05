台股開盤後狂殺1483點 台積電摔55元！鴻海一度跌停、聯發科跌9%
美國經濟數據不如市場預期、失業率攀升，美股四大指數上周五（2日）全走跌，其中費半跌逾5%。拖累台北股市今（5）日表現，台股開盤即跳空大跌千點以上，一度跌近1500點，下殺1483點，來到20154點，跌幅6%以上。權值股台積電早盤跌55元，來到845元，跌6%。鴻海一度跌停、聯發科也摔9%。
記者許家禎／台北報導
美國7月非農就業僅新增11.4 萬人，遠低預期、失業率升至4.3%，使美股全走跌，其中美股道瓊指數大跌610.71點，或1.51%，收39737.26點；那斯達克指數大跌417.98點，或2.43%，收16776.16點；S&P 500指數大跌100.12點，或1.84%，收5346.56點；費城半導體指數暴跌251.83點，或5.18%，收4607.76點。
美股科技股全倒，Meta跌近2%、Alphabet跌2.4%、微軟跌2.07%、亞馬遜暴跌8.78%。半導體股更是重災區，輝達跌1.78%、美光跌8.68%、應用材料跌7.38%、AMD小跌0.03%。台積電ADR則跌5.26%。台股開盤即跳空大跌千點以上，一度跌近1500點，下殺1483點，來到20154點，跌幅6%以上。權值股台積電早盤跌55元，來到845元，跌6%。鴻海一度跌停、聯發科也摔9%。