網路交友暈上美魔女！名嘴杜紫宸提供帳戶 淪詐團幫凶險遭起訴
前工研院研究中心主任杜紫宸，疑似因網路交友誤踩地雷，據《鏡週刊》報導，杜紫宸透過臉書認識一名自稱單親的林姓女子，之後女方向他商借銀行帳戶，未料10天之後，帳戶就全數被警示凍結，直到警方循線找上門，杜紫宸才驚覺遭詐團利用。案經台北地檢署偵結，予以不起訴處分，但遭詐騙的受害者又提起民事訴訟。
記者林盈君／綜合報導
據了解，一名陳姓女子透過臉書廣告，加入以知名財經專家阮慕驊名義、開設投資講座及LINE群組，之後陳女投入資金投資股票，陸續匯款1200萬元，未料投資群組人間蒸發，才驚覺遭詐騙。而其中一個匯款帳戶即是杜紫宸的，捲入本案的受害者共7人，因此對杜紫宸提告，指控他提供帳戶幫助詐欺並涉及洗錢。
對此杜紫宸喊冤表示，自己於2022年間，透過臉書認識林姓女子，女方表示自己是單親媽媽，在投資公司從事外貿生意，但帳戶額度不足，因此向他借用帳戶擴張交易規模。杜紫宸指出，對方係以投資生意名義，而非單純借款，拗不過對方請求，才會基於信任將網路銀行帳號及密碼交給對方，沒想到卻淪為詐團洗錢帳戶。
案經台北地檢署調查偵結，認為杜紫宸是遭到網路交友詐騙，無不法犯意，因此予以不起訴處分。但被害人之一的陳女表示，杜紫宸擁有美國哈佛大學企業高階管理研究班經歷，也是知名的財經專家，怎麼可能不知道提供帳戶給其他人，很有可能會被當作犯罪工具？因此提起民事訴訟，案件尚在審理中。