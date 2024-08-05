直擊／「麟洋配」金牌戰擠爆台北車站！現場湧千人喊中華隊加油

麟洋配奧運奪金！柯文哲賀喜：台灣因為有你們而驕傲

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在本屆巴黎奧運為我國拿下第一面金牌，也完成了男雙金牌2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在本屆巴黎奧運為我國拿下第一面金牌，也完成了男雙金牌2連霸。（圖／美聯社／達志影像）

記者王德蓉／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋昨（4）日在巴黎奧運成功衛冕男雙金牌，寫下史上第一組在奧運羽球男子雙打連霸的紀錄。對此，民眾黨主席柯文哲在臉書發文表示，恭喜王齊麟、李洋再次奪得奧運羽球男子雙打金牌，成為台灣體壇史上首次連續兩屆奧運都贏得冠軍的傳奇組合，「台灣因為有你們而驕傲！」

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柯文哲4日深夜在臉書發文表示，很多台灣觀眾在看比賽，守著螢幕為王齊麟、李洋 加油。「麟洋配」冠軍賽的對手是世界羽聯男雙排名第一的中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶，不過麟洋配一快一重、掌握節奏的球風，加上相輔相成的絕佳默契，還是成功贏過強敵，順利獲得他們人生第二面奧運金牌。

柯文哲指出，「麟洋配」能成為台灣家喻戶曉的運動選手，當然不只是因為絕佳球技，一部分原因是他們的人生態度。這對國中同學從上一屆的東京奧運大放異彩之後，接受媒體採訪時，向台灣觀眾展現了平常活潑幽默、真誠自然的性格，讓麟洋配本來就已經超高的好感度，再大幅提升。

柯文哲說，雖然東奧之後，「麟洋配」一度成績不理想，認為自己陷入低潮，但巴黎奧運他們再次寫下奇蹟，又一次感動無數人。感謝王齊麟跟李洋，其實不論比賽成績如何，你們的運動家精神，就已經是台灣之光。


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