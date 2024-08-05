賀金牌！大苑子、TEA TOP「一堆手搖買一送一」　鮮芋仙也買1送1

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大苑子即日起至8月7日連續三天，會員領券指定品項「買一送一」，爽喝大杯金桔粒脆纖果、百香愛玉「買一送一」，限門市自取，限同品項、冰熱糖冰量不限，每位會員每日限領取1張、當日兌換完畢。
📌TEA TOP買一送一！買巨峰葡萄青送招牌高山青
狂賀台灣選手奪金牌，TEA TOP第一味台灣全部門市8月6日「買一送一」，買巨峰葡萄青送招牌高山青。限到店購買、限量100杯。
📌Mr.Wish：外送買一送一！第二杯光果茶1元
Mr.Wish賀麟洋配勇奪奧運金牌，8月5日中午12點於Mr.Wish你訂線上點餐平台，發送優惠券開喝「第二杯光果茶1元」優惠，限到店自取、票券限量1000張、兌換期限至8月31日，數量有限。加碼奧運閉幕8月11日至8月13日連續三天，於Uber Eats外送平台點購Mr.Wish，可享大杯鮮粒百香綠「買一送一」，單筆訂單-訂購上限5組。
📌日出茶太：太極珍奶「買一送一」
狂賀奪金，日出茶太今8月5日12:00開喝「太極珍奶買一送一」；每店限量100組送完為止，百貨商場恕不參與此活動，每會員出示優惠至多購買一組，活動優惠不得併行使用限同品項、冰熱糖量需一致，恕不得更換品項或兌現。
📌顏太煮奶茶：太煮淬茶系列「買一送一」
狂賀羽球「麟洋配」勇奪金牌！顏太煮奶茶即日起至8月7日，全台門市開喝太煮淬茶系列「買一送一」！每人限購一組，限到店購買；相同價格品項還可混搭（古早味紅茶、高山青茶、山茶花綠茶、百年仙草甘茶）。
📌鮮芋仙：紫金招牌「買一送一」爽吃到8月9日
恭喜麟洋奪金，老牌甜品鮮芋仙奪牌慶典加碼再延長，即日起至8月9日「紫金招牌買一送一」！每日限量100組（200碗）、每人限購2組（4碗），限台北市（松菸除外）跟新北市門市。