麟洋配奧運奪金！蔡哥撞臉中國選手 賽後私訊爆炸：謝謝支援收銀
2024巴黎奧運台灣羽球男雙黃金組合王齊麟／李洋，昨（4）日舉行金牌戰，對上世界第1中國「梁王組合」梁偉鏗／王昶，由麟洋配獲得勝利，完成奧運金牌2連霸。近日有網友發現梁偉鏗和台灣網紅蔡哥撞臉，蔡哥在比賽結束後，在IG錄製一段影片，獲得大批網友狂讚，「謝謝蔡哥支援收銀。」
記者薛羽彤／綜合報導
蔡哥日前在IG上傳模仿中國羽球好手梁偉鏗的照片，他舉起左手握拳，做出梁偉鏗贏球時的表情，兩人五官輪廓相似度至少有70％，尤其眼神、鼻子形狀如同個模子刻出來，蔡哥寫下：「揣摩了一下，有像嗎？」釣出羽球球后戴資穎現身留言：「蔡哥～你終於發現了！」甚至連見過梁偉鏗本尊的王齊麟也留言：「超像哈哈哈哈哈！」
昨日晚間麟洋配在激戰3局後收下勝利，蔡哥也在IG搞笑PO出「賽後心得」，再度模仿梁偉鏗的表情笑說：「我現在人真的位於大安區的租屋處，沒有去巴黎。」蔡哥表示自己收到許多謝謝的訊息，IG私訊快要爆炸，連通知、好友名單、私訊都超過100個通知。
蔡哥影片一出後，好友阿滴在底下留言「謝謝蔡哥收銀」、Lulu則笑稱「你頭髮好快就染回來了」；其他網友表示，「頒獎轉播畫面上面就寫蔡哥啊」、「不要再裝了，明明在巴黎」、「謝謝你辛苦臥底！你也是台灣的驕傲」、「謝謝蔡哥，像到看比賽一直出戲」、「謝謝蔡哥一直跟王昶講笑話。」