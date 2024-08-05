民眾黨慶柯文哲遭輪番火烤！沈富雄給3建議：他恐怕還有這念頭
民眾黨3日特別南下高雄舉辦5週年黨慶，其中有一環節為「火烤柯文哲」，包括立委黃國昌、黨團主任陳智菡輪番提問。前立委沈富雄4日直呼，「柯文哲何許人也，竟然可以讓陳智菡『火烤』（roast）」，對於柯文哲的下一步，他也給出3點建議。
記者王德蓉／綜合報導
沈富雄4日在節目《TVBS戰情室》表示，「柯文哲在黨慶的場合，那裡頭整個過程、流程，讓人家看起來非常震撼、訝異，這是一個溫度計，是在測試現在民眾黨的聲勢、社會上人家的看法以及人家的走向」，沈富雄直呼，「柯文哲何許人也，竟然可以讓陳智菡『火烤』（roast），我們年輕的時候這就像是教授在電學生，這拿柯文哲IQ157來電他當年在馬辦的6點承諾的不聰明，這是非常冒犯的。」
沈富雄也給柯文哲3點建議，「首先你應該很公開的講，『我2028不選了』，他那個在馬辦承諾又後悔，完全是一個信念『我會選得比侯友宜好，只有我選才會當選』，這個念頭他現在恐怕還有。」
沈富雄直言，「柯文哲是絕對當不了總統的，柯文哲你憑什麼會當選總統？你一定要放棄2028。」沈富雄續指，第二點，「2026休想去高雄或是台南選市長，你會選得比在台北選得更糟糕、更難看，從此大勢更顯得對你不利」。
沈富雄說，「第三個在單一選區的體制之下，小黨很難活，以前沒有一個黨活得下去，這些你要避免黨走上泡沫，你柯文哲現在的力道還可以盡一點心力，還有很多事情可以去做」。