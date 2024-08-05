亞股慘淡！台股暴跌1600點 跌破2萬點大關、百家慘跌停
美國經濟數據不如市場預期、失業率攀升，加上中東局勢緊張，美股四大指數上周五（2日）全走跌，其中費半跌逾5%。拖累今（5）日亞股表現，早盤韓股跌4%多，日股更是盤中重挫超過7%，觸發熔斷機制。台股也慘兮兮、一片慘綠，盤中跌逾1600點，創盤中最大跌點，盤中共有百檔跌停，包括精材、創意、M31、廣運、訊芯、先進光、世芯、世紀鋼、神盾、緯穎、雲豹能源、技嘉等熱門題材話題股，就連鴻海與台達電也一度跌停。
記者許家禎／台北報導
美國7月非農就業僅新增11.4萬人，遠低預期、失業率升至4.3%，使美股全走跌，其中道瓊跌1.51%、那指跌2.43%、S&P 500跌1.84%，費半更是暴跌251.83點或5.18%。美股科技股全倒，Meta跌近2%、Alphabet跌2.4%、微軟跌2.07%、亞馬遜暴跌8.78%。半導體股更是重災區，輝達跌1.78%、美光跌8.68%、應用材料跌7.38%、AMD小跌0.03%。台積電ADR則跌5.26%。
美股慘摔也拖累亞股，韓股早盤跌逾4%，日本股市則連續第3天下跌，日本東證指數與日經225指數今天盤中重挫超過7%，觸及熔斷機制暫停交易10分鐘，主要是日圓升值、利率上升，再加上美股就業數據疲軟都打擊投資人信心。
而台股也成為重災區，早盤跌超過1600點，下殺血洗到19982點，跌幅7%，2萬點大關失守。權值股倒一片，其中台積電早盤跌68元，來到835元，跌幅6%。鴻海與台達電一度跌停後來打開，聯發科跌幅也有9%。而盤中有近70檔跌停，包括精材、創意、M31、廣運、訊芯、先進光、世芯、世紀鋼、神盾、緯穎、雲豹能源、技嘉等熱門題材話題股。