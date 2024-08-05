回顧／新北逆倫案！善心嬤遭孽孫砍22刀斃命 他搜刮11萬現金買春
2021年10月間，新北發生一起逆倫慘案，一名78歲的老婦人，遭砍22刀陳屍家中，屋內的11萬現金被搜刮一空，家屬一開始以為遭竊盜殺人，沒想到，現場一只黑色口罩讓真兇現行。警方透過DNA比對，查出真凶竟是老婦人收養10多年的李姓男子，離譜的是，李男犯案後，拿著搜刮來的現金，先是去色情按摩店買春，之後還約網友到花蓮旅遊，被警方發現時，李男還在買鹹酥雞，案經法院審理，李男最終被判處無期徒刑。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，李男親生祖母因無力扶養，遂將李男託付給老婦人照顧，10多年來，老婦人將李男視為親孫，未料卻慘遭殺害。2021年10月間，老婦人兒子、開設工程公司的楊姓老闆，發現19歲的李男未到公司實習，打電話回家媽媽也沒接，便請姊姊返家查看，沒想到卻驚見楊母身中多刀倒地，送醫搶救仍不治。警方勘驗現場，發現屋內被翻箱倒櫃，又在現場發現一只黑色口罩，懷疑是凶手犯案時脫落，將口罩採集DNA送驗。
法醫相驗，楊母身中22處刀傷，左右胸皆遭利刃刺穿，而監視器畫面及口罩採集DNA顯示，李男於當天曾出入案發現場，警方認定其涉嫌重大，立即前往花蓮將他逮捕到案。警方逮捕李男時，他正在東大門夜市買鹽酥雞，李男落網後坦承犯案，供稱因缺錢花用，得知老婦人兒子、楊姓老闆，為發工資領了30多萬元現金，，便心生歹念購刀犯案。當天他拱騙老婦開門，開口要錢遭拒，隨持刀行兇，之後搜刮11萬元現金後逃逸。
據了解，李男6個月大被託給老婦扶養照顧，16年來，老婦一直把將他當成親孫疼愛，未料李男長大後行為脫序，國小、國中時多次偷錢，直到念高職行為離譜，最後被楊家趕出去。李男後來投靠舅舅，但又因偷竊被舅舅趕出家門，案發前1個月，李男又回楊家找婦人討錢，楊母一時心軟，幫李男繳交房租，又讓他到兒子公司當學徒實習，沒想到卻迎來一場悲劇。案經法院審理，法院認定李男惡行重大，判處無期徒刑定讞。
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