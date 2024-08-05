麟洋配金牌戰摘金！台灣球迷羽球場邊「奶茶應援」看板獲外媒關注
巴黎奧運羽球賽場內打得火熱，場邊也激烈搏鬥，在「麟洋配」出戰4強賽時，場邊台灣觀眾的「東奧in毛巾」被工作人員強制收走，還有球迷自製的台灣形狀加油看板被中國人搶奪。也激發了台灣觀眾在金牌戰的創意，在場邊再度舉起其他類型看板，獲得外媒注意。
國際中心顏得智／綜合報導
台灣奧運雙金羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟稍早出戰4強賽時，場邊幫忙加油的觀眾卻爆出衝突，台灣觀眾的加油看板和毛巾接連被搶走，引發討論。
根據巴黎奧運官網指出，「僅能攜帶運動員所屬的國家旗幟或相關物品，其餘包含具有政治訊息或是被認定違反公共秩序的物品則無法帶進場館。」
台灣觀眾在羽球男雙金牌戰展現出組織能力，紛紛自製加油看板和應援口號等，除了中華奧會旗之外，可看到觀眾攜帶「台灣」、「麟洋」，甚至還有珍奶、乖乖圖案等創意標語為選手加油，這樣的景象也獲得美聯社攝影記者關注，捕獲台灣球迷的加油樣態。
最終，「麟洋配」王齊麟、李洋在2024年巴黎奧運擊敗中國組合梁偉鏗、王昶，不僅完成2連霸，更為台灣奪下本屆奧運第一面金牌，在賽後響起國旗歌時，現場台灣觀眾更大聲高唱，同樣掀起注意。