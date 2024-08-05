曝高虹安曾無奈嘆這句！前白委：說沒有任何打擊是騙人的
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉詐領助理費，一審遭判7年4月，褫奪公權4年，遭到停職，她也主動宣布退出民眾黨。民眾黨前立委陳琬惠透露，高虹安還在市府時曾無奈說過一句話，「她澄清的速度永遠比不過媒體的報導！」
記者王德蓉／綜合報導
《美麗島電子報》日前公布民調，民眾7月對政黨的好感度，46.9%對民進黨有好感，32.3%對國民黨有好感，31.6%對民眾黨有好感，民眾黨的好感回落至創黨以來低點。陳琬惠4日在節目《週末大爆卦》提到，確實要好好面對民調在掉這件事，而此次高虹安的事情，說沒有任何打擊也是騙人的，因為綠營的友好媒體天天打，「其實當時虹安還在市府的時候，她也跟我們很無奈地講過一句話：她澄清的速度永遠比不過媒體的報導！」
陳琬惠坦言，但民眾黨民調掉不能只怪高虹安這件事，她認為，從立法院第一會期，民眾黨在國會和國民黨其實有很好的合作，但不能因為有合作，就把民眾黨歸類為「小藍」，這樣是不公平的。他表示，自己對立法院第一會期的表現是滿意的，雖然時不時會被講說是「小藍」，但大家要意識到一個重點，現在執政黨就是民進黨，且總統賴清德上來之後2個多月，完全就是不演了。
陳琬惠強調，在野最重要的是有很多重要的民生經濟議題，還是要持續推動，而在野的優勢在於人數有辦法與執政黨抗衡，否則所有資源都在執政者手上，若立法院監督的力量沒有出來的話，對台灣整個前景是不好的。