李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

輸給麟洋配！王昶「3局都在笑」台人讚翻　他親揭原因：哭也不行

▲梁偉鏗、王昶（右）首戰奧運就打進決賽，最後輸給王齊麟、李洋，拿下銀牌。（圖／AP美聯社）
▲梁偉鏗、王昶（右）首戰奧運就打進決賽，最後輸給王齊麟、李洋，拿下銀牌。（圖／AP美聯社）

記者賴禹妡／綜合報導

2024巴黎奧運羽球男雙決賽中，「麟洋配」李洋、王齊麟擊退中國組合梁偉鏗、王昶，成功替台灣奪下本屆奧運第一面金牌。全台網友緊盯賽事，發現中國對手王昶全程微笑，即使失誤、輸球都仍掛著笑容，讓不少人大讚他有運動家精神，而王昶過去曾被問到，為何在賽場上全程微笑，他也高EQ地回應：「哭也不行，只能笑了唄！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
「麟洋配」王齊麟、李洋在金牌賽中對上中國組合梁偉鏗、王昶，2人首局驚險以21:18拿下，第二局雖由對手領先拿回，但第三局兩人從落後到逆轉，最後李洋跟王齊麟強攻，兩人終於完成史上第一次的台灣羽球男雙金牌連霸紀錄。

▲巴黎奧運羽球男雙金牌戰「海峽大戰」，由台灣羽球黃金男雙李洋、王齊麟「麟洋配」今（4）日晚間對上中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶（圖／美聯社／達志影像）
▲「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運羽球男雙金牌賽中對上中國組合梁偉鏗、王昶。（圖／美聯社／達志影像）
全台灣在電視機前緊盯賽事，不少網友發現，對手王昶在比賽過程中全程保持微笑，殺球出界笑、發球失誤笑，即使中間一度難以接受裁判的判決，王昶仍露出苦澀的微笑，根本就是「從頭笑到尾」，讓不少台灣網友忍不住大讚「EQ不錯」、「長得帥輸得起」、「有風度、有運動家精神」。

事實上，天生有微笑唇的王昶先前受訪時，曾被問到為何在場上全程掛著笑容，當時王昶露出招牌微笑解釋，「笑也有微笑、苦笑、嘲笑，反正就是總體意義就是讓自己維持一個良好的心態嘛」，最後他更十分有運動家精神地說「哭也不行，只能笑了唄」，高EQ回答讓眾人相當欣賞。

▲王昶知道自己都在笑，表示「哭也不行，只能笑」。（圖／翻攝2028去見莎頭小紅書）
▲王昶知道自己都在笑，表示「哭也不行，只能笑」。（圖／翻攝2028去見莎頭小紅書）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運羽球男雙頒獎典禮合照！李洋突脫口「這句」　大馬選手秒噴笑

巴黎奧運「麟洋配」金牌純度超高！李洋、王齊麟連續戰勝世界前2

麟洋配場邊爆衝突！工作人員搶走「東奧in毛巾」　現場狂噓挺台灣

李洋滿臉鬍渣！眾狂勸「刮乾淨拿金牌」　王齊麟親揭原因：不能刮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選