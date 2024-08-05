輸給麟洋配！王昶「3局都在笑」台人讚翻 他親揭原因：哭也不行
2024巴黎奧運羽球男雙決賽中，「麟洋配」李洋、王齊麟擊退中國組合梁偉鏗、王昶，成功替台灣奪下本屆奧運第一面金牌。全台網友緊盯賽事，發現中國對手王昶全程微笑，即使失誤、輸球都仍掛著笑容，讓不少人大讚他有運動家精神，而王昶過去曾被問到，為何在賽場上全程微笑，他也高EQ地回應：「哭也不行，只能笑了唄！」
記者賴禹妡／綜合報導
「麟洋配」王齊麟、李洋在金牌賽中對上中國組合梁偉鏗、王昶，2人首局驚險以21:18拿下，第二局雖由對手領先拿回，但第三局兩人從落後到逆轉，最後李洋跟王齊麟強攻，兩人終於完成史上第一次的台灣羽球男雙金牌連霸紀錄。
全台灣在電視機前緊盯賽事，不少網友發現，對手王昶在比賽過程中全程保持微笑，殺球出界笑、發球失誤笑，即使中間一度難以接受裁判的判決，王昶仍露出苦澀的微笑，根本就是「從頭笑到尾」，讓不少台灣網友忍不住大讚「EQ不錯」、「長得帥輸得起」、「有風度、有運動家精神」。
事實上，天生有微笑唇的王昶先前受訪時，曾被問到為何在場上全程掛著笑容，當時王昶露出招牌微笑解釋，「笑也有微笑、苦笑、嘲笑，反正就是總體意義就是讓自己維持一個良好的心態嘛」，最後他更十分有運動家精神地說「哭也不行，只能笑了唄」，高EQ回答讓眾人相當欣賞。