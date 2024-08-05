王齊麟好友六月拒看比賽！原因曝光 「我真的離開電視120分鐘」
台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋昨（4）日打敗世界排名冠軍的中國大陸組合梁偉鏗、王昶爭，連莊拿下奧運金牌，舉國歡騰，不過六月（蔡君茹）表示，拒絕觀賞好友王齊麟的金牌之戰，原因自認是比賽「冥燈」，不想帶衰朋友，果然最後傳出捷報，她大喊：「今晚值了！」
記者楊穎軒／綜合報導
李洋、王齊麟上一場和丹麥的4強賽，六月說自己不看比賽是對的，因為她只要一看就會輸球，「麟洋」丟掉第一局後，六月嚇到直呼：「立馬關掉手機！」然而，她不看賽事還是很關心雙方比數，六月坦言：「每一秒都是煎熬，跟瞇牌沒什麼兩樣。」所幸最後好友闖進金牌戰，讓她大呼：「回來我肯定要辦桌。」
六月賽後才敢開電視 林柏宏、莎莎都看到哭
昨天深夜「麟洋」的金牌戰役，不同於老公李易守在電視機前，六月一樣整整2個小時沒有看轉播，直到王齊麟、李洋篤定奪下金牌，才放心看兩人領獎的段落，她翻拍「麟洋」參加升旗典禮、唱中華民國國旗歌的畫面，寫下：「今晚值了！奧運金牌，我真的離開電視120分鐘。」
李洋、王齊麟昨晚的金牌之戰，演藝圈眾星鎖定轉播，林柏宏標記「麟洋」的IG帳號，發文高呼：「大恭喜！感動到哭！」莎莎（鍾欣愉）分享只穿內衣在電視機前比讚的照片，寫道：「看到哭...感動到哭！」啦啦隊女神短今上傳「麟洋」和「梁王」握手的畫面，感動不已，籃籃也貼出「麟洋」領獎的照片，大讚：「你們好棒！」