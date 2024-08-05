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陳佩琪憶藍白合　他揭柯文哲根本不熟黨務、該找蔡壁如繳學費

▲民眾黨主席柯文哲與妻子陳佩琪共同出席黨慶活動，兩人近日對藍白合破局是否後悔都有看法。（圖／記者朱永強攝，2024.08.03）
▲民眾黨主席柯文哲與妻子陳佩琪共同出席黨慶活動，兩人近日對藍白合破局是否後悔都有看法。（圖／記者朱永強攝，2024.08.03）

記者林詠青／台北報導

近期民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪頻談總統大選藍白合過程，引發熱議；柯文哲週末受訪強調，藍白DNA不同，可「合作」但不能「合併」。對此，「歷史哥」李易修分析，具主體性的正常政黨談「藍白合」根本不會想到是合併，柯文哲的說法透露他對黨務組織的不熟悉，現在面臨地方難以拓展的窘境，就是在付以前的沒繳給負責創黨的蔡壁如學費。

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民眾黨上週末在高雄舉辦5週年黨慶，黨主席柯文哲宣示要深耕中南部，但各界都不看好。「歷史哥」李易修在中天《週末大爆卦》節目指出，2020年高雄市長補選時，民眾黨內提出多個方案，包括前幕僚柯昱安、蔡壁如甚至柯文哲本人出戰都有人提，最後拍板找了當地議員吳益政。但吳益政得票率4%後來成為民眾黨最大心魔，跌了一大跤。

近期柯文哲夫妻連日回憶總統大選藍白合談判到破局的過程，柯強調藍白之間可以「合作」但不能「合併」，因為DNA不同。李易修質疑，

如果是具備主體性的政黨，怎麼會想到合併去呢？他指出，當初蔡壁如創民眾黨時，柯文哲都待在北市府，所有黨務、組織、人脈都是蔡壁如一手包辦。而蔡壁如被踢出黨權力核心後，柯文哲根本不熟悉這些，以致於柯文哲很難掌握整個黨，「柯文哲現在就是在付以前沒繳的學費、付以前沒繳的功課。」

高雄人李易修認為，柯文哲在南部市場有限，如果2026真的要選市長，選贏2028跑去選總統「不就是落跑」；選輸，以後誰又會理他呢？

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