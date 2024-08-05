台股暴跌1700點沒在怕！黃金概念股佳龍、美債ETF逆勢走高
美國經濟數據不如市場預期、失業率攀升，美股上周五（2日）重挫，其中費半跌逾5%，再加上中東局勢緊張，引發投資人信心饋散，台股今（５）日盤中大跌1700點以上，2萬點大關失守，下殺到19926點，盤面上有約300檔一度或跌停。不過避險的黃金概念股佳龍逆勢走高，連動美債ETF漲幅也有2到6%。
記者許家禎／台北報導
美國7月非農就業僅新增11.4萬人，遠低預期、失業率升至4.3%，市場擔憂經濟情勢沒有想像中好，美股四大指數走跌，其中費半大跌逾5%，再加上中東局勢緊張，日韓股市全倒，韓股跌逾4%，日股重挫7%以上，觸及熔斷機制一度暫停交易。
台股無法獨善其身，盤中一度跌逾1700點，創盤中最大跌點，2萬點大關失守，下殺到19926點，跌幅7%以上。權值股倒一片，台積電一度跌68元，來到835元，跌幅6%。鴻海與台達電一度跌停後來打開，聯發科跌幅也有9%，盤面上共有300檔一度或正跌停。
不過盤面上也有逆勢抗跌股，黃金概念股佳龍早盤上揚小漲，其他連動美債ETF也走揚，包括國泰20年美債正2、元大美債20正2漲幅6%以上，統一美債20年、元大美債20年、元大美債20年、群益25年美債、凱基美債25+、永豐20年美公債漲幅都有2%。另外，貨櫃股萬海、陽明與長榮雖走跌4到6%，但未跌停，相對來說較抗跌。