麟洋配金牌戰隱藏優勢曝！「梁王連出2招拐氣」　裁判識破被讚爆

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麟洋配金牌戰的「隱藏優勢」！裁判識破梁王組合意圖
接著在比賽中段時，王昶一發跳殺疑似壓在邊線上，線審判定是界外球，但因為梁王組合太早就把單場兩次挑戰機會用掉，只能尊重裁判判定，來回就差了2分！甚至後續有更多有「挑戰價值」的邊線球，都因為梁王前面浪費挑戰機會，不能夠再用鷹眼判定，成為麟洋配比賽的隱藏優勢。
而隨著比賽進入末段，梁王在落後的情況下，多次提出「擦地」，甚至在沒有挑戰權之後，還要喊出「傷停」，主審裁判直接識破梁王意圖，分明是想要調整休息，並且打亂對手節奏，立刻給出一張黃牌警告。
梁王組合拖延比賽進行！裁判果斷給出黃牌被讚爆
所謂的「黃牌」就是主審認為球員如果有違反運動家風範或是違規的行為，以黃牌來說就是最輕微的「警告」，像是無故離開比賽現場、擾亂比賽進行、刻意拖延比賽進行、賽中接受教練指導等等，都會被判「黃牌」；而只要獲得兩張黃牌，就等於一張紅牌，將會判給對手得分；如果更嚴重，就會獲得「黑牌」直接喪失比賽資格，因此運動員的行為舉止，在場上是非常重要的！
而梁王組合後半段的賽事明顯刻意拖延賽事進行，主審裁判是比利時籍的「Bert Vanhorenbeeck」也沒客氣，直接就是一張黃牌！讓看直播的觀眾直呼「有好的裁判真的讓比賽精采度更上一層樓」、「一場精彩的比賽真的需要這種公平又公正的裁判」、「這個裁判很資深了，不愧是老江湖，馬上就識破梁王想幹嘛，不囉唆一張黃牌發下去！超級讚。」
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