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麟洋配金牌戰隱藏優勢曝！「梁王連出2招拐氣」　裁判識破被讚爆

▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打金牌戰，台灣組合「麟洋配」李洋、王齊麟對戰世界第一中國組合王昶、梁偉鏗，成功二連霸金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打金牌戰，台灣組合「麟洋配」李洋、王齊麟對戰世界第一中國組合王昶、梁偉鏗，成功二連霸金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」在奧運男雙羽球金牌戰擊敗敗中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶，二連霸金牌，創下奧運史上第一個連霸羽球的男雙組合。然而在比賽過程當中，中國「梁王組合」使出拖延戰術直接被裁判識破，也因為挑戰次數用光，間接創造麟洋配在金牌戰優勢，一舉奪下勝利，台灣球迷也對於裁判的果斷判決給予肯定。

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4日晚間，巴黎奧運進行羽球男雙金牌戰，由台灣「麟洋配」對決世界第一「梁王組合」，雙方鏖戰到第三局，結果第三局時王昶的發球失常，就被發球裁判義大利籍的「Fabio Betto」判定三次過高，非受迫性失誤讓梁王一口氣丟了三分，讓麟洋配將分差拉開。

▲巴黎奧運羽球男雙金牌戰「海峽大戰」，由台灣羽球黃金男雙李洋、王齊麟「麟洋配」今（4）日擊敗中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶，寫下奧運跨屆12連勝，完成金牌2連霸壯舉。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球男雙金牌戰，由台灣羽球黃金男雙李洋、王齊麟「麟洋配」寫下奧運跨屆12連勝，完成金牌2連霸壯舉。（圖／美聯社／達志影像）
麟洋配金牌戰的「隱藏優勢」！裁判識破梁王組合意圖

接著在比賽中段時，王昶一發跳殺疑似壓在邊線上，線審判定是界外球，但因為梁王組合太早就把單場兩次挑戰機會用掉，只能尊重裁判判定，來回就差了2分！甚至後續有更多有「挑戰價值」的邊線球，都因為梁王前面浪費挑戰機會，不能夠再用鷹眼判定，成為麟洋配比賽的隱藏優勢。

而隨著比賽進入末段，梁王在落後的情況下，多次提出「擦地」，甚至在沒有挑戰權之後，還要喊出「傷停」，主審裁判直接識破梁王意圖，分明是想要調整休息，並且打亂對手節奏，立刻給出一張黃牌警告。

▲巴黎奧運羽球男雙金牌戰「海峽大戰」，由台灣羽球黃金男雙李洋、王齊麟「麟洋配」今（4）日晚間對上中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球男雙金牌戰「海峽大戰」，李洋、王齊麟「麟洋配」對上中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶，最後「麟洋配」成功連霸金牌！（圖／美聯社／達志影像）
梁王組合拖延比賽進行！裁判果斷給出黃牌被讚爆

所謂的「黃牌」就是主審認為球員如果有違反運動家風範或是違規的行為，以黃牌來說就是最輕微的「警告」，像是無故離開比賽現場、擾亂比賽進行、刻意拖延比賽進行、賽中接受教練指導等等，都會被判「黃牌」；而只要獲得兩張黃牌，就等於一張紅牌，將會判給對手得分；如果更嚴重，就會獲得「黑牌」直接喪失比賽資格，因此運動員的行為舉止，在場上是非常重要的！

而梁王組合後半段的賽事明顯刻意拖延賽事進行，主審裁判是比利時籍的「Bert Vanhorenbeeck」也沒客氣，直接就是一張黃牌！讓看直播的觀眾直呼「有好的裁判真的讓比賽精采度更上一層樓」、「一場精彩的比賽真的需要這種公平又公正的裁判」、「這個裁判很資深了，不愧是老江湖，馬上就識破梁王想幹嘛，不囉唆一張黃牌發下去！超級讚。」

▲中國大陸組合「梁王」梁偉鏗／王昶，直言「麟洋配」李洋／王齊麟在經驗上更豐富，準備上也非常充分，特別是在關鍵分方面表現更好。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸組合「梁王」梁偉鏗／王昶金牌戰後段使出拖延戰術，結果主審裁判識破詭計，一張黃牌立刻發下去。（圖／美聯社／達志影像）

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