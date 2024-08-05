直擊／「麟洋配」金牌戰擠爆台北車站！現場湧千人喊中華隊加油

羽球黃金男雙「麟洋配」衛冕奧運金牌　賴清德致電恭喜選手

▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）

記者林則澄／台北報導

台灣選手李洋、王齊麟在巴黎奧運男子羽球雙打決賽，以總局數2比1淘汰中國大陸的梁偉鏗、王昶，不僅順利衛冕冠軍寶座，也為我國拿下本屆大會首面金牌。總統賴清德獲知消息當下，親自致電祝賀李洋、王麒麟，就在台灣時間今（5）日下午4時30分將由駐法國台北代表處大使吳志中，頒發總統賀電給予李洋、王齊麟。

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教育部體育署鄭世忠署長表示，恭喜李洋、王齊麟榮獲巴黎奧運金牌，成為奧運羽球史上第三組、兩度闖進金牌戰的羽球男子雙打組合，創下賽史以來首次順利衛冕的成績，並以跨屆12連勝之姿稱王，他們經過這場比賽，更加證明就是為了奧運而生的英雄。

體育署表示，台灣羽球黃金男雙「麟洋配」在東京奧運奪金後曾沉寂一段時間，目前世界排名第12名的他們，巴黎奧運不被看好的情況之下，卻從「死亡之組」4連勝脫穎而出，並於8強賽淘汰泰國男雙組合，準決賽力退世界排名第2名的丹麥男雙組合，金牌戰則是遭遇大會頭號種子，目前世界排名第1名、來自中國大陸的梁偉鏗、王昶。

回顧昨晚酣暢淋漓的決賽，李洋、王齊麟在拉夏貝爾門體育館滿場8000人觀賽的氛圍之下取得先機，即使技術暫停後遭亂流打亂節奏，隨即穩住陣腳，仍以比分21比17拿下。

第二局雙方球員換邊對抗，李洋、王齊麟遭遇梁偉鏗、王昶頑強抵抗，雙方戰況膠著，後半局的關鍵時刻上演拉鋸戰，麟洋配在比分18比17的情況之下遭到反超4分，而以比分18比21讓出，雙方進入決勝局。

▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
第三局王齊麟攻勢回溫，在以比分11比10領先之際率先進入技術暫停，後來雙方戰至比分12比12平手，李洋、王麒麟連拿3分，雖然在比分18比14一度遭到梁偉鏗、王昶追分，不過最終挺住反撲並以比分21比19勝出，鏖戰三局，歷時76分鐘。

▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
體育署提到，李洋非常開心連續兩屆奧運都能一路闖至決賽，站上頒獎台頂端，並將最好模樣帶給台灣球迷，如願打出堅持、不服輸的精神；王齊麟感謝夥伴的最後一舞，能夠與李洋再嚐甜美金牌果實，也是球員生涯最光榮時刻。

▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
體育署表示，由於28歲李洋賽前宣告，將於今年9月台北羽球公開賽後退役，因此兩人的黃金組合「麟洋配」巴黎奧運之後確定拆夥，如今29歲的王齊麟非常珍惜與李洋打過的許多戰役，李洋則是感謝王齊麟多年以來的相處與包容。

體育署指出，李洋在國家隊退役後將去到體育大學擔任副教授，繼續貢獻所學，協助國內羽球運動發展事宜，王齊麟回歸球團土地銀行後也預定尋找年輕的新生代夥伴，藉由「母雞帶小雞」的方式再戰國際舞台。

體育署說明，我國代表團在巴黎奧運目前累積1金2銅，而在拳擊代表隊同樣傳來振奮人心消息，陳念琴、林郁婷雙雙闖至準決賽，可望再添佳績。

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