麟洋配奧運奪金！中國五星旗狂卡C位吃豆腐 選手無奈坐下拍合照
台灣黃金羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，昨（4）日在巴黎奧運羽球金牌戰，成功擊敗中國大陸世界第一組合梁偉鏗、王昶，完成二連霸紀錄，更寫下奧運賽史上第一對羽球男雙金牌衞冕的組合。只是在賽後的頒獎典禮上，卻出現「五星旗卡C位」狂吃台灣豆腐的情況，李洋、王齊麟唯有坐在頒獎台上，才換來一張乾淨合照，因此許多網友痛批中國人：「蹭好蹭滿！」
記者黃雅琪／綜合報導
台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟，昨日在巴黎奧運男雙金牌戰，擊退世界排名第一的中國組合王昶、梁偉鏗，創下二連霸紀錄。許多台灣民眾見證了這光榮的一刻，尤其是賽後的頒獎典禮上，李洋、王齊麟站在冠軍位置，中華奧會會旗冉冉升起，全場演奏中華民國國旗歌。
這一幕逼哭所有台灣人，卻也不少人注意到後方觀眾席，有大量中國人高舉「五星旗卡C位」狂吃台灣豆腐，刷存在感的五星旗，就連轉播賽事的主播都忍不住說：「金牌太亮眼，看不到後面紅紅的東西！」要大家專注在台灣選手李洋、王齊麟的身上，忽略後方的五星旗。
網友們也在Threads上熱烈討論這樣的情況，「可能是認知作戰的一部分，跟國際塑造一個中國的樣子」、「後面都是五星旗，令人超不舒服的」、「又要吃豆腐了，難怪不敢轉播！」、「不意外，每次世界盃決賽周，還是有很多五星旗出現」、「他們一開始根本就不是在那個位置，台灣贏球也沒有在歡呼，是要拍照頒獎的時候才跑到背景區高舉國旗歡呼。」