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麟洋配奧運奪金！中國五星旗狂卡C位吃豆腐　選手無奈坐下拍合照

▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣選手「麟洋配」李洋（左）、王齊麟成功奪金，卻在頒獎典禮上被中國五星旗狂卡C位吃豆腐，最後坐下拍合照才換來乾淨背景。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣選手「麟洋配」李洋（左）、王齊麟成功奪金，卻在頒獎典禮上被中國五星旗狂卡C位吃豆腐，最後坐下拍合照才換來乾淨背景。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃雅琪／綜合報導

台灣黃金羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，昨（4）日在巴黎奧運羽球金牌戰，成功擊敗中國大陸世界第一組合梁偉鏗、王昶，完成二連霸紀錄，更寫下奧運賽史上第一對羽球男雙金牌衞冕的組合。只是在賽後的頒獎典禮上，卻出現「五星旗卡C位」狂吃台灣豆腐的情況，李洋、王齊麟唯有坐在頒獎台上，才換來一張乾淨合照，因此許多網友痛批中國人：「蹭好蹭滿！」

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台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟，昨日在巴黎奧運男雙金牌戰，擊退世界排名第一的中國組合王昶、梁偉鏗，創下二連霸紀錄。許多台灣民眾見證了這光榮的一刻，尤其是賽後的頒獎典禮上，李洋、王齊麟站在冠軍位置，中華奧會會旗冉冉升起，全場演奏中華民國國旗歌。

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在本屆巴黎奧運為我國拿下第一面金牌，他們也完成了男雙金牌2連霸，同時還是史上第一次有同一個男雙組合完成衛冕。憑藉著這一項成就，不少中國球迷也被打服了，開始認為李洋／王齊麟可以進入「史上最佳（GOAT）」男雙組合的討論之中。（圖／美聯社／達志影像）
▲李洋（左）、王齊麟坐在頒獎台上拍照，背景終於不用被五星旗干擾了。（圖／美聯社／達志影像）
這一幕逼哭所有台灣人，卻也不少人注意到後方觀眾席，有大量中國人高舉「五星旗卡C位」狂吃台灣豆腐，刷存在感的五星旗，就連轉播賽事的主播都忍不住說：「金牌太亮眼，看不到後面紅紅的東西！」要大家專注在台灣選手李洋、王齊麟的身上，忽略後方的五星旗。

網友們也在Threads上熱烈討論這樣的情況，「可能是認知作戰的一部分，跟國際塑造一個中國的樣子」、「後面都是五星旗，令人超不舒服的」、「又要吃豆腐了，難怪不敢轉播！」、「不意外，每次世界盃決賽周，還是有很多五星旗出現」、「他們一開始根本就不是在那個位置，台灣贏球也沒有在歡呼，是要拍照頒獎的時候才跑到背景區高舉國旗歡呼。」

▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶，最終以2：1擊敗對手，完成史上第一次男雙金牌2連霸。賽後中華奧會會歌響徹奧運會場，現場台灣球迷跟著唱，也讓會場興奮的氛圍來到最高點，在國內電視機前面的觀眾，應該也都能感受到。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋（左三）、王齊麟（左四）奪金，頒獎時後方觀眾席突然出現大量中國五星旗搶鏡頭。（圖／美聯社／達志影像）

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