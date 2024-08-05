罷免謝國樑民調結果驚人！郭正亮曝罷免支持者1舉動恐引反感
基隆市長謝國樑面臨罷免危機，《美麗島電子報》1日公布最新民調，結果顯示，若舉辦罷免謝國樑投票，有39.9％的基隆市民表示會投同意罷免，而會投不同意罷免的則達到49.3％。對此，前立委郭正亮指出，多數民眾反對罷免謝國樑，而有一些罷免支持者卻做出一些激進動作，恐會引起反感，比如一位女士竟一路盯著謝國樑到餐廳裡去。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮3日在節目《TVBS戰情室》表示，《美麗島民調》顯示多數民眾反對罷免謝國樑，他認為，謝國樑應該專心市政，講一些市民認同的議題，不要去扯政黨對決，而目前謝國樑也是這個姿態，這樣是對的。
郭正亮續指，罷免本質上就是仇恨動員，有一些罷免支持者做出一些激進動作，會引起反感，對謝國樑來說，反而是倒過來的文宣。主持人錢怡君補充，有一位罷免支持者跑去跟謝國樑說「市長，我可以跟你合照嗎？」謝國樑親切與對方合照後，那人卻喊「罷免謝國樑」。
郭正亮也舉例，還有個女士一路盯著謝國樑到餐廳裡去，這樣的影片也在外流。這樣的做法是否會有反效果？郭正亮認為，人家看了會覺得太過分了，且加上基隆不是像台南、高雄那麼綠。
該罷免民調是由美麗島電子報委託戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。