天堂到地獄！台股高低差了4490點 逾300家趴地跌停、台股剩9千金
美國經濟數據不如市場預期、失業率攀升，美股上周五（2日）重挫，其中費半跌逾5%，再加上中東局勢緊張，引發投資人信心饋散，台股今（5）日盤中大跌1700點以上，2萬點大關失守，下殺到19926點，對比今年高點在7月11日24416點，算算跌掉4490點，跌幅18%以上。而10點半左右，盤面上共有344家慘跌停。另外，聯發科、川湖、M31、健策和創意盤中跌破1000元大關，台股一度剩「9千金」。
記者許家禎／台北報導
美國7月非農就業僅新增11.4萬人，遠低預期、失業率升至4.3%，市場擔憂經濟情勢沒有想像中好，美股四大指數走跌，其中費半大跌逾5%，再加上中東局勢緊張，日韓股市全倒，韓股跌逾4%，日股重挫7%以上，觸及熔斷機制一度暫停交易。
台股無法獨善其身，盤中一度跌逾1700點，創盤中最大跌點，2萬點大關失守，下殺到19926點，跌幅7%以上，回顧今年高點在7月11日24416點，算算這樣一跌跌了4490點，跌幅18%以上。權值股倒一片，台積電一度跌68元，來到835元，跌幅6%。鴻海與台達電一度跌停後來打開，10點半左右盤面上共有344檔上市櫃慘跌停。
至於高價股也一片慘綠！聯發科早盤一度重挫跌停，跌破1000元大關，來到981元，川湖、M31及創意盤中也跌停，算算包括聯發科、川湖、M31、健策和創意盤中都跌破1000元大關，台股一度只剩「9千金」。