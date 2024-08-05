民進黨慘了？「一份未公布民調」70%不喜這事 學者揭內幕
總統府1日公布新聘資政27人、國策顧問73人，名單中包括高齡98歲的賴清德舅舅童永、去年因MeToo事件而辭任的顏志發等爭議人士。對此，中山大學榮譽退休教授廖達琪指出，總統賴清德在建立其恩仇分明形象，她也透露一份未公開的民調，指出民眾認為比較暴力的還是民進黨，籲國民黨要珍惜品牌形象。
記者王德蓉／綜合報導
廖達琪4日在節目《TVBS戰情室》提到，每個政黨都有品牌形象，賴清德任命國策顧問、資政，以及扯下前海基會董事長鄭文燦等事，感覺是在建立自己「有恩報恩、有仇報仇」的品牌形象；即便國策顧問的名單有很多爭議，賴清德卻能「義不正辭嚴」來護衛，不因外界認為是錯的，就認為自己是錯的，這也是民進黨厲害的地方。
廖達琪也說，而國民黨主席朱立倫力挺基隆市長謝國樑的舉動，對國民黨支持者以及基隆老派支持者而言可加分，國民黨適時表現溫良恭儉讓，形象不錯，能讓大家知道國民黨還在。
廖達琪更透露有份尚未公開的民調顯示，立法院會為國會改革法案爆發朝野衝突，有70％受訪者不喜歡暴力，且集體印象仍認為暴力的是民進黨，這對國民黨是加分的，她也呼籲國民黨應珍惜外界認為其還是講理政黨的形象，因品牌建立太難了。