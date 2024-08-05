林郁婷甩性別爭議進4強！丹妮婊姐開酸JK羅琳：動不動大驚小怪
被稱為「台灣拳后」的運動員林郁婷因為性別議題導致奧運資格被質疑，而國際奧會（IOC）隨即發聲認證林郁婷的參賽資格，認為她均符合奧運相關規定，不過依然遭到《哈利波特》作家JK羅琳（J.K. Rowling）發聲抨擊，她認為跨性別者跟一般人不能混為一談，就算變性成為女性，也依然不是女性，引起各界關注與討論。網紅丹妮婊姐則發聲力挺林郁婷：「難道英國沒有產帥T嗎？動不動大驚小怪！台灣還很多出名的網帥T啊，JK到底要質疑什麼啦！」掀起網友高度關注。
記者洪生儒／綜合報導
《哈利波特》作家JK羅琳堅持跨性別者和一般人不可混為一談，就算跨性別者透過手術變為女性，她仍不覺得她們是女性。而JK羅琳也在7月30日轉發《衛報》的報導，質疑台灣拳擊國手林郁婷等人的奧運參賽資格，JK羅琳還在貼文中寫下：「怎樣才能結束這種瘋狂？等到一位女拳擊手留下了改變人生的傷害？還是等到女拳擊手被殺？」吸引上百萬人關注，後來她又二度發文，認為奧運官方讓這些人上場根本就是「作弊」。
對此，丹妮婊姐也透過社群發聲表示：「JK羅琳找台灣拳后林郁婷的麻煩，害她陷入性別爭議。」讓丹妮婊姐疑惑的說：「難道英國沒有產帥T嗎？羅琳是沒見過帥T？竟然被林郁婷帥到變成佩妮阿姨（《哈利波特》裡的角色），動不動大驚小怪（但我不知道她是不是女同啦！是她外表就是帥氣的女性）。」丹妮婊姐也接著說道：「台灣還很多出名的網帥T啊，JK到底要質疑什麼啦！希望JK小姐能知道帥T是純正女性好嗎？難不成要像Gaga拉記者進去廁所才能讓羅琳閉嘴。」
不過，林郁婷不甩性別爭議風波，在昨（4）日登場巴黎奧運拳擊女子57公斤級8強的比賽，以5：0的分數擊敗保加利亞女選手卡梅諾娃，首度在運動生涯中進入奧運前4強，讓全台灣粉絲們都替他感到開心與驕傲。