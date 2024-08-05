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大陸百花獎名單出爐！趙麗穎最佳女配角　張藝謀首次斬獲最佳導演

▲第37屆大眾電影百花獎昨（4）日登場，著名導演張藝謀（右圖）憑《第二十條》首次榮獲「最佳導演獎」，女星趙麗穎也憑《第二十條》獲得「最佳女配角獎」。（圖／微博）
▲第37屆大眾電影百花獎昨（4）日登場，著名導演張藝謀（右圖）憑《第二十條》首次榮獲「最佳導演獎」，女星趙麗穎也憑《第二十條》獲得「最佳女配角獎」。（圖／微博）

記者許芷芸／綜合報導

第37屆大眾電影百花獎昨（4）日於四川成都揭曉，張藝謀、成龍、王寶強等演藝界明星都有出席。著名導演張藝謀憑《第二十條》首次榮獲「最佳導演獎」，喜劇演員馬麗憑《第二十條》媽媽角色李茂娟榮獲「最佳女主角獎」，「最佳男主角獎」則由朱一龍憑《人生大事》殯葬「二代」角色莫三妹摘得，至於轉攻影壇的女星趙麗穎也憑《第二十條》獲得「最佳女配角獎」。

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張藝謀執導電影《第二十條》　榮獲最多獎項

據了解，張藝謀從業40餘年以來曾獲得百花獎「最佳男演員獎」和「最佳影片」共7次獎項，這次是他第8次捧起了百花獎獎盃，也是首次獲頒「最佳導演獎」。而由他執導的電影《第二十條》是本次百花獎的最大贏家，共榮獲「最佳女配角獎」趙麗穎、「最佳女主角獎」馬麗、「最佳導演獎」張藝謀3項大獎。

▲知名導演張藝謀憑《第二十條》首次榮獲「最佳導演獎」，而這也是他第8次捧起了百花獎獎盃。（圖／微博）
▲知名導演張藝謀憑《第二十條》首次榮獲「最佳導演獎」，而這也是他第8次捧起了百花獎獎盃。（圖／微博）
女星趙麗穎在電影《第二十條》中飾演一名被村霸強暴的失語媽媽郝秀平，為了與丈夫治好女兒的先天性疾病，不得不向高利貸借錢，因此飽受折磨。因角色限制，趙麗穎無法在戲中用台詞演繹人物，但恰恰無聲的憤怒，令劇中的角色更加飽滿，奪得「最佳女配角獎」。而趙麗穎也透過微博向大家致謝：「感謝觀眾們對郝秀萍的喜愛，觀眾對我的愛和支持是最大的流量。這是一個『好』的開始。」

▲女星趙麗穎榮獲「最佳女配角獎」，無法到場的她也透過微博發表得獎感言。（圖／趙麗穎微博）
▲女星趙麗穎榮獲「最佳女配角獎」，無法到場的她也透過微博發表得獎感言。（圖／趙麗穎微博）
《知否》CP影壇綻光芒　朱一龍奪影帝

除此之外，曾與趙麗穎合作搭檔電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》的朱一龍也憑藉在《人生大事》中飾演莫三妹，演活了一個無所畏懼又善良的殯葬「二代」，榮獲「最佳男主角獎」。因工作無法到場的他也透過電話連線向大家表達感想：「哇！《人生大事》給我帶來很多榮譽，感謝每一個愛看電影的人，我繼續努力，拍出好的作品。」

▲電影《人生大事》講述了一個殯葬業者和一個失去外婆的小女孩之間的溫暖故事，朱一龍在劇中演活一個混不吝又善良的殯葬「二代」，榮獲「最佳男主角獎」。（圖／微博）
▲電影《人生大事》講述了一個殯葬業者和一個失去外婆的小女孩之間的溫暖故事，朱一龍在劇中演活一個無所畏懼又善良的殯葬「二代」，榮獲「最佳男主角獎」。（圖／微博）
而實力派演員馬麗憑藉在《第二十條》中飾演李茂娟，榮獲「最佳女主角獎」，成為晚會最耀眼的女明星；董潤年、應蘿佳憑藉《年會不能停！》榮獲「最佳編劇獎」；《志願軍：雄兵出擊》榮獲「最佳影片」；《長安三萬里》榮獲「優秀影片」。

百花獎獲獎名單：

最佳男主角：朱一龍／《人生大事》

最佳女主角：馬麗／《第二十條》

最佳男配角：李雪健／《封神第一部：朝歌風雲》

最佳女配角：趙麗穎／《第二十條》

最佳新人：于適／《封神第一部：朝歌風雲》

最佳導演：張藝謀／《第二十條》

最佳影片：《志願軍：雄兵出擊》

優秀影片：《長安三萬里》

最佳編劇：董潤年、應蘿佳《年會不能停！》

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