颱風又要來了？最新「生成機率、對台影響」出爐 週三防豪雨突襲
經過凱米颱風的肆虐後，近期颱風發展狀況緩和，不過未來幾週又有熱帶系統蠢蠢欲動，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，日本南方海面，有兩個海域，輕颱生成的機率分別為20%及40%，路徑暫時對台灣沒有影響；中央氣象署則提醒，大低壓帶靠近台灣，週三（8/7）起水氣增多，午後要小心豪雨等級的降雨出現。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新的美國模式模擬中，目前有一個熱帶擾動向西朝台灣前進，但它沒有明顯發展，在接近台灣前就會轉向偏東遠離。最新歐洲模式系集模擬則顯示，下週日（8/11）日本南方廣大的海面，有兩個海域，輕颱存在的機率分別為20%及40% ，皆因受到大低壓環流導引，路徑對台無威脅，模式模擬將繼續調整，應持續觀察。
吳德榮說明，今（5）各地晴朗炎熱，午後對流發展，影響部分山區及少部分平地，有較大雨勢。今日仍需注意攝氏37度左右的高溫，各地區氣溫為，北部攝氏24至37度，中部攝氏24至36度，南部攝氏24至36度，東部攝氏23至35度。
氣象署預報員朱美霖提及，明（6）日開始，午後降雨有增多，包括苗栗以南、南部地區的雨勢較大，中南部山區可能有局部的短延時豪雨，週三低壓帶距離台灣較近，水氣明顯增多，午後要小心大雨甚至豪雨，整個西半部天氣比較都比較不穩定。週四父親節（8/8），風向轉為西南風，清晨至上午中南部地區有零星降雨，其它地方仍以午後雷陣雨為主。