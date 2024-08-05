林郁婷根本不怕性別之亂！抱皮卡丘萌吃爆米花 「別去罵任何人」
「台灣拳后」林郁婷參加巴黎奧運引發性別爭議，連日來升高為國際事件，知名作家JK羅琳（J.K. Rowling）數次公開質疑她不是生理女性，應該沒有參賽資格，但遭國際奧會駁斥，並對林郁婷承受網路霸凌表示「完全無法接受」。對於紛紛擾擾，林郁婷昨（4）日闖進4強後，分享愜意吃爆米花的影片，看似沒有受到任何影響，心理素質強大。
記者楊穎軒／綜合報導
林郁婷昨天在女子57公斤級拳擊賽上，以5：0擊退保加利亞好手卡曼諾娃（Staneva Svetlana Kamenov），成功挺進4強，確定銅牌保底，她賽後向卡曼諾娃和其教練致意，兩人都無視林郁婷，卡曼諾娃甚至還高舉雙手比出「Ｘ」的動作，疑似不滿林郁婷被爆出的XY染色體性別爭議。
把不友善聲音轉為動力 林郁婷吃零嘴挑戰金牌
儘管各方的質疑、譏諷和批評排山倒海而來，林郁婷將這些聲音轉念為對手懼怕自己的藉口，昨天比賽結束，她在IG限時動態上傳一支短片，林郁婷換上輕便服裝，慵懶地坐著，一手不停往皮卡丘造型的爆米花筒拿起爆米花往嘴裡塞，模樣相當逗趣。
林郁婷在配文寫下：「站在奧運舞台每個人都是可敬的對手，不需要去批評，甚至留言攻擊。」呼籲大家沒必要「出征」保加利亞選手卡曼諾娃、教練，豁然又大氣的態度令人敬佩。
此前，林郁婷受訪時說，她把專注力都放在賽場上，沒有去看任何網路訊息，「我知道全台灣的人民都在我身後力挺我，我會帶著這份力量走到最後。」