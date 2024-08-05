資政、國策顧問爭議 黃揚明批總統府不鳥質疑：權力傲慢展露無遺
總統府1日公布新聘資政27人、國策顧問73人，名單中包括高齡98歲的賴清德舅舅童永、去年因MeToo事件而辭任的顏志發等爭議人士。對此，資深媒體人黃揚明指出，總統府面對數天來的這些爭議，回應的內容完全不鳥外界質疑，直呼「權力傲慢已展露無遺，實在令人失望。」
記者王德蓉／綜合報導
黃揚明今（5）日在臉書發文指出，從上週四總統府公布資政、國策顧問名單後，有爭議者包括賴清德高齡98歲的舅舅童永，內舉不避親；曾被爆MeToo事件而請辭資政的小英之友會全國總會長顏志發；賴清德昔日恩師韓良誠；賴清德民間友人、地下電台主持人康銀壽，曾因誇大食品療效獲緩起訴，仍被聘為國策顧問；曾因賄選入獄的前立委陳朝龍疑似在國策顧問名單；前立委莊和子曾在2012年放棄中華民國國籍，卻仍被聘為國策顧問。
黃揚明附上總統府針對爭議的回應截圖，直言總統府面對數天來的這些爭議，回應的內容完全不鳥外界質疑，但沒否認名單中的陳朝龍就是有賄選前科的前立委陳朝龍，也沒回應莊和子的國籍問題，「難道是默認？」
黃揚明說，麟洋配奪金是國家喜事，但不代表總統府就能迴避這些爭議人選的質疑聲浪，「上任才2個多月，權力傲慢已展露無遺，實在令人失望。」