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顯跨域學習力！北科大造音頻擴大機 獲國際未來能源挑戰賽季軍

▲台北科技大學電機工程學系師生團隊榮獲2024年國際未來能源挑戰賽（IEEE IFEC 2024）」季軍，也是台灣睽違4年再度於此競賽獲獎。（圖／台北科技大學提供）
▲台北科技大學電機工程學系師生團隊榮獲2024年國際未來能源挑戰賽（IEEE IFEC 2024）」季軍，也是台灣睽違4年再度於此競賽獲獎。（圖／台北科技大學提供）

記者林則澄／台北報導

台灣實力躍居世界！台北科技大學電機工程系副教授劉宇晨指導學生陳柔安、李建德、于立辰、范凱鈞、陳奕廷等學生，遠赴美國參加電機電子工程師學會（IEEE）贊助舉辦的2024年國際未來能源挑戰賽（IEEE IFEC 2024），藉由跨域整合能力打造高效率與低失真的音頻擴大機，而從美國、德國、中國等9國、13隊的競爭之中脫穎而出，榮獲季軍與3000美元獎金，也是台灣也是睽違4年於此競賽再度獲獎。

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北科大表示，國際未來能源挑戰賽是由IEEE與旗下電力電子學會（PELS）、工業應用學會（IAS）、電力與能源協會（PES）、國際電源製造商協會（PSMA）等專業組織主導，2001年首屆競賽僅限北美各地大學參加，但因廣受注目而從2003年起擴成為全球大學皆可組隊報名，今年競賽的勁旅包括美國德州大學達拉斯分校、德國的瑞特林根大學、塞爾維亞的貝爾格勒大學、中國南京航空航天大學等。

北科大提到，競賽分為提案報告（初賽）、複賽、決賽等3個階段，參賽隊伍必須於在前1年報名繳交書面提案，並由多國組成的專業評審團進行書面審查，評估每隊的初步設計與可行性分析，通過初賽的11隊必須出席今年2月在洛杉磯舉行的IEEE應用電力電子會議（APEC），進行口頭簡報與答詢，決賽則於7月在德州大學奧斯汀分校舉行，各隊公開專題報告、展示擴大機的實際性能，並由4名專業音樂人擔任評審進行主觀聆聽測試，競爭相當激烈。

劉宇晨指出，這次競賽是以「立體聲開關模式音訊功率擴大機」作為主題，技術難度均高，需要實現高效率與低失真，同時要求跨域學習整合的能力，而在音響系統當中，擴大機扮演揚聲器與其他系統之間的橋梁，將從黑膠唱盤、CD唱盤、收音機、手機、電腦等接收到的微弱音源訊號加以放大，獲得足夠的功率推動揚聲器發聲。

陳柔安表示，這是首次參與課外專業競賽，「我們從大二下學期開始，一步步了解電路、原理，研究相關技術與趨勢，再到無數次測試、改版、優化等，經過一年半的時間，從無到有製作出我們的音頻擴大機。」她也非常感謝團隊共同解決各種技術挑戰、國際交流等問題，而能代表台灣參賽，前所未有的榮譽感油然而生，希望可向世界展示台灣年輕一代的創新能力與技術水平。

李建德表示，透過這次出國比賽，學到PCB Layout技巧、系統控制策略與FPGA的軟硬體整合技術，更重要的是，學會有效地與隊友平行處理任務與分配時間，此外透過與全球頂尖隊伍的技術交流，大幅提升英文溝通能力，也對不同國家的相關技術也有更深入的理解。

「最難忘的是頒獎典禮的那一刻，大家為我們鼓掌、歡呼，那種被認可的感覺無比美好。」范凱鈞認為，無論最終排名如何，能與來自世界各國、不同文化背景的隊伍齊聚一堂，大家同樣屬於全球電力電子研究社群的一員，為了推動技術共同努力，深刻體會到科技無國界的力量。

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