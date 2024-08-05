最低利率　自購及修繕住宅貸款利息補貼即日起開放申請

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修繕住宅貸款利息補貼計畫戶數為359戶、每戶最高貸款額度為80萬。符合經濟或社會弱勢資格，可享有最低1.187％優惠利率；若不具前述身分者，也可享有最低1.762%優惠利率。
都發局補充說明，住宅補貼資格審核採評點制，如屬於經濟或社會弱勢身份者可加分，並非先申請就可先獲得補貼。評點分數將以高低序位核定；但超過計畫戶數時，不予核定。因此，如有可加分條件者，申請時請勾選並檢附相關證明文件。都發局也提供多元補件方式，民眾可選擇以網路、電子郵件信箱、傳真或郵寄等方式進行補件，免花費、免出門，即可輕鬆完成補件作業。
申請方式可採書面申請或線上網路申請，採書面申請方式者，於受理期間，填寫申請書並備妥規定的應檢附文件後，以掛號郵寄或親送至高雄市政府都市發展局；線上申請則可參考網址，系統開放時間為113年8月1日上午9點至113年8月30日下午5點；另申請書表可就近到各區公所索取，或自申請網站直接下載即可。若民眾如有任何疑問，可於周一至周五上午8點至12點，下午1點半至5點撥打服務專線：07-3368333轉2649~2651、2981~2983（四維行政中心），由專人提供服務並詳細說明。