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最低利率　自購及修繕住宅貸款利息補貼即日起開放申請

▲高雄市政府113年度自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，已於8月1日起開放受理申請，截止日為8月30日。(圖／高市府都發局提供)
▲高雄市政府113年度自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，已於8月1日起開放受理申請，截止日為8月30日。(圖／高市府都發局提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市政府113年度自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，已於8月1日起開放受理申請，截止日為8月30日，歡迎在高雄市有購屋或修繕房屋需求，且符合資格之民眾把握機會踴躍申請。都發局長吳文彥表示，凡符合經濟或社會弱勢資格，可享有最低1.187％優惠利率；若不具前述身分者，也可享有最低1.762%優惠利率。

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▲自購及修繕貸款利息補貼簡介。(圖／高市府都發局提供)
▲自購及修繕貸款利息補貼簡介。(圖／高市府都發局提供)
吳文彥表示，住宅補貼是政府照顧有購屋、修繕房屋需求民眾的重要政策，每年申請者眾多。以去年為例就有約2千件申請，今(113)年度高雄市住宅補貼受理期間為8月1日(四)至8月30日(五)，其中自購住宅貸款利息補貼計畫戶數為417戶、每戶最高貸款額度為210萬元。

修繕住宅貸款利息補貼計畫戶數為359戶、每戶最高貸款額度為80萬。符合經濟或社會弱勢資格，可享有最低1.187％優惠利率；若不具前述身分者，也可享有最低1.762%優惠利率。

都發局補充說明，住宅補貼資格審核採評點制，如屬於經濟或社會弱勢身份者可加分，並非先申請就可先獲得補貼。評點分數將以高低序位核定；但超過計畫戶數時，不予核定。因此，如有可加分條件者，申請時請勾選並檢附相關證明文件。都發局也提供多元補件方式，民眾可選擇以網路、電子郵件信箱、傳真或郵寄等方式進行補件，免花費、免出門，即可輕鬆完成補件作業。

申請方式可採書面申請或線上網路申請，採書面申請方式者，於受理期間，填寫申請書並備妥規定的應檢附文件後，以掛號郵寄或親送至高雄市政府都市發展局；線上申請則可參考網址，系統開放時間為113年8月1日上午9點至113年8月30日下午5點；另申請書表可就近到各區公所索取，或自申請網站直接下載即可。若民眾如有任何疑問，可於周一至周五上午8點至12點，下午1點半至5點撥打服務專線：07-3368333轉2649~2651、2981~2983（四維行政中心），由專人提供服務並詳細說明。

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