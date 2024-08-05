亞洲唯一F1賽車活動　中市封街展演震撼登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市政府新聞局表示，繼2022年Red Bull飛行日大賽、2023世界棒球經典賽，今年台中再次迎來大型國際運動賽會「F1賽車展演賽」，9月28日將在市政路封街登場。現場將有頂尖賽車手駕駛2012年世界冠軍賽車RB8，以極致速度與高難度的技術，讓全台車迷近距離目睹F1車手疾駛狂飆的速度感，除了爭取國際賽事，台中持續培育體育人才、打造優質運動環境，不僅奪牌激勵金倍增至100、300萬，也率全國之先成立國民暨兒童運動中心推廣全民運動。
8月號「漾台中」除了運動生活，「享生活」單元，為您開箱台灣首部以高鐵為背景的動作片《96分鐘》拍攝現場，劇組打破台灣電影現有框架，直接在攝影棚內打造一座專為拍攝使用的高鐵車廂，高規格的拍攝環境及技術與專業演員和製作團隊，將帶來一場震撼的視覺饗宴，《96分鐘》預計於2025年上映，敬請密切留意官網及官方粉絲團資訊。
另外，新聞局指出，時至盛夏，本期「樂遊趣」單元帶您上山下海消暑去，不論是前進谷關風景區避暑，品嘗在地美食，還是至潭雅神綠園道騎乘自行車，與林蔭微風相伴，抑或是去大安濱海樂園玩沙踏浪，讓您夏天出遊不再擔心炎熱高溫；「嘗在地」單元則推薦台中幾間浮誇冰店，傳統配料的古早味刨冰、華麗創意的霜淇淋、聖代、視覺感十足的日式刨冰，都是滿滿的沁涼好滋味，今年夏天，就來台中涼一「夏」。
「漾台中」於台中市各區公所、圖書館、農漁會、市府聯合服務中心、國民運動中心、親子館、台鐵台中各站、全台高鐵(不含南港)旅遊服務中心等處皆可免費索閱，也歡迎多加利用電子書瀏覽，至市府全球資訊網點選「漾台中」查詢。