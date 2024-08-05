陳修將殺女友判10年！棄保潛逃人間蒸發 通緝照片曝光「差很大」
2021年間，「76行者」前總召陳修將，因懷疑胡姓女友偷吃，竟將其活活打死，案經法院審理，依傷害致死罪判刑10年10月定讞。陳修將本應於5月31日到案執行，未料他卻棄保潛逃，本月2日，檢方發布通緝，通緝照也隨之曝光，但照片卻跟陳修將本人「差很大」，根據陳修將近年出現在鏡頭前的模樣，通緝照臉部較為圓潤，且額頭上還有一顆大痣，但陳修將本人卻較為消瘦，通緝照疑似是很久以前的大頭照。
記者林盈君／綜合報導
據了解，2021年10月間，陳修將與小18歲的胡姓女友，入住彰化縣埔心鄉某摩鐵，因懷疑胡姓女友偷吃，雙方爆發爭執，陳修將爆打胡女，之後帶著胡女前往就醫，但胡女全身傷痕累累，於到院前死亡，遭檢方依殺人罪起訴，案經法院審理，判刑10年10月定讞。
而陳修將過去擔任遺體修復團隊「76行者」總召集人，曾在許多重大傷亡案件現身，幫助受害家屬修復死者遺體，營造浪子回頭、愛家的好形象，未料卻爆出毆打女友致死，引發外界震驚。陳修將本應於今年5月31日入監服刑，卻棄保潛逃，彰化地檢署於8月2日緊急發布通緝令，但通緝照卻與本人差很大，照片臉部明顯較為圓潤，但陳修將近年出現在鏡頭前的本尊，卻比較消瘦，下頷線較為明顯。
※【NOWnews 今日新聞
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