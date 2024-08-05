台股大開殺戒有完沒完？該危機入市？專家：看準「1徵兆」再進場

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權值王台積電2天就跌了大約125元左右，並於今日盤中下挫超過7％，股價最低跌至835元；鴻海與台達電一度跌停後來打開，聯發科跌幅也有9%；千元以上高價股也成重災區，台股剩「9千金」，信驊、大立光、世芯-KY、力旺、緯穎、旭隼、祥碩、弘塑及嘉澤等股價維持在1000元之上，但世芯、緯穎、祥碩、嘉澤亮燈跌停，而聯發科、川湖、M31、健策和創意都一度跌破千元大關。
台股狂摔1700點，經濟部長郭智輝喊「全球股災，大家要有準備」，說明這是景氣循環的一部分，需密切景氣變動跟環境變動，環境影響景氣非常多，包括因為受到極端氣候影響，世界景氣都有變動。
台新投顧副總黃文清接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明此波台股下跌主要原因有2。首先，整體科技類股財報普遍不如預期，其中也包括台灣企業的法說會，即便某部分成長幅度仍在，但在財報過後，股價的反應都不是很好。再者，雖然美國降息在即，但同時經濟衰退疑慮升溫，上週開始，台股已陸續出現融資減肥的壓力，故指數下跌速度快速。
台股究竟會跌到何時？投資人是否能準備逢低布局？黃文清表示，投資人可關注這兩天台股的融資餘額能不能夠有效的降低，最好超過100億，代表籌碼清洗程度越高，有利於台股見到低點，開始逐步反彈。
原則上，他認為，美國的經濟不至於陷入硬著陸，或走入衰退的困境，同時，AI的投資趨勢雖然短期面臨逆風，但這些公司的獲利仍舊需要時間去觀察，長線上AI硬體製造的趨勢還是沒有改變，現在短空壓力較大，畢竟融資正在減肥，目前還需時間做整理。
融資一旦減肥完，預估整體大盤包括台積電有望開始出現回升，黃文清指出，投資人可考慮趁機逢低布局真正會在第三、四季營收獲利成長的AI股，也可以透過融資在減肥的過程中，找到一些融資餘額清洗較多的公司，分批買進、定期定額、投資ETF，其實都是不錯的選擇。