邰智源睽違10年回歸小螢幕 《正港分局》合作許光漢：最大收穫！
許光漢、王淨主演的犯罪推理喜劇影集《正港分局》是電影《關於我和鬼變成家人的那件事》（以下簡稱《鬼家人》）的後續衍生影集，今（5）日官方釋出預告，除了「正港小隊」人馬外，還有「木曜4超玩」成員邰智源、KID 林柏昇、謝坤達、溫妮、泱泱（吳泱潾）和阿部瑪利亞，邰智源相隔十年再度回歸演出影集，竟成為「成語殺人魔（簡稱成魔）」，為了以正視聽大開殺戒，這次和許多新生代演員合作，讓他直呼是最大收穫。
記者李欣容／台北報導
警局荒謬辦案 馬念先自嘲像草包
在劇中面對類似案件不斷發生，分局長站在第一陣線，在記者會上大秀錯字成語「殺一警百」試圖引出成魔，無懼成為目標更宣示：「直接跟我直球對決，你敢來，我就殺一『警』百！」馬念先直呼這場戲令他印象深刻：「那場戲我用毛筆字寫了『殺一警百』，其實整個過程就是很莫名其妙，因為我們是真的在臺北市政府警察局，那是一個非常正式的場合，我們卻在那邊做了一件非常荒謬的事情，大家在警察面前扮演警察，印象真的非常深刻！不過那場也很容易就笑場，因為真的太荒謬，所以我已經不記得自己有沒有憋笑了，但想到那個畫面就真的覺得超好笑！」
他更分享這次以成語作為戲劇核心，沒有特別為此做準備：「原以為自己的國文應該還行吧！沒想到拍攝的時候，卻發現自己很像是草包一樣，把學生時期會的知識都忘光了。」
邰智源睽違十年再拍戲 和許光漢合作喊最大收穫
邰智源相隔十年再度回歸參演影集，飾演前中文補教名師並化身「成魔」，以寫錯成語的學生作為行兇目標，透過將犯案現場運用屍體佈置成語情境的超獵奇殺人手法，以正視聽。邰智源坦言：「這次演出最大的收穫就是我可以跟這群台灣最紅的、很優秀的年輕演員們一起合作，從這些優秀的演員身上學習到很多新的東西，也為我的演藝生涯中注入新的養份，我真的非常感謝他們。」
正式預告中揭曉「木曜4超玩」全員驚喜現身之外，更曝跨界演出的黃宣以新造型亮相，超茂密的頭髮成為亮點，飾演風靡萬千女學生的國文補教名師，他分享：「很久沒以秀氣中長髮示眾了，希望大家有點心理準備，因為《正港分局》可說是21世紀最荒誕又刺激的作品之一，能跟那麼多優秀演員有精彩對手戲真的覺得非常過癮，而且在雙豪導演的帶領下更可以說是完全不需擔心！」