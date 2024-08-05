接班味濃！盧秀燕還沒飛日本 江啟臣先赴台中友好城市考察市政
台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣，最近忙著當空中飛人。江啟臣1日結束11天的歐洲國會外交行程，2日便率立法院藍綠白立委赴日本，參加2024台日國會議員足球友誼賽，今（5）日返台。昨天他在臉書發文，表示正在大分縣進行交通建設與觀光產業考察，透露台中市和大分縣已締結友好交流協定，很多市政經驗可供豐原參考，字裡行間洋溢對問鼎台中的濃濃企圖心。
記者顏幸如／台中報導
台中市長盧秀燕在凱米颱風期間，10天內台美來回4次，空中飛人引發熱議。被視為市長寶座最可能接班人的江啟臣也不遑多讓，他於7月下旬率5位立委，進行為期11天的歐洲國會外交行程，1日返台下飛機後，先趕回立法院接待「日本中華聯合總會」僑界朋友，緊接著回到不是自己立委選區的台中大里，參加科技產業活動。
2日上午他再率10位立委赴日本進行國會外交，兩個訪問團的成員，只有國民黨立委洪孟楷重覆，日本團更是藍綠白都有，成員包括楊瓊瓔、陳玉珍、黃建賓、張啓楷、邱志偉、莊瑞雄、賴惠員、黃秀芳、郭昱晴等人。
江啟臣笑稱自己是海龍蛙兵出身，「鐵人行程不用調時差」，到了日本後，藍綠白立委們打了場熱血的「台日國會議員足球聯誼賽」，江啟臣不忘提及全台首座國際足球園區預計於明年底完工，屆時歡迎日本友人到台，再來一場友誼賽。
訪問團昨（4）日到以溫泉聞名的日本大分縣進行市政考察、與兩位市長交流，江啟臣稱讚觀光城市大分縣的農業極出色，主要作物稻米、梨、香菇和豐原山城的農特產很多雷同。且大分縣與台中市已締結友好交流協定，去年中市府觀光旅遊局還與大分縣佐伯市簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」。
日本是台中市姊妹市與友好城市第二多的國家，有青森、鳥取、愛媛等8個國際友好城市、1個觀光友好城市，僅次於盧秀燕剛做完城市交流的美國，原本盧秀燕去年即安排訪日，後因故取消，傳聞最快年底可成行。動作快的江啟臣則是比盧秀燕快一步，到台中友好城市訪問。