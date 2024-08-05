李洋為何比賽時一直講話？高中球隊師母「揭曉真相」：以前就這樣
台灣羽球黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋於昨（4）日在巴黎奧運羽球決賽成功奪下金牌，創下台灣史上奧運羽球男雙金牌2連霸的紀錄，讓全台灣粉絲都為此感動不已。而兩人在球場上的一舉一動也都成為眾人討論的焦點，像是有網友好奇發問「李洋為何在比賽中會一直講話」，其實他的高中球隊師母楊燕萍曾在節目中解答，引起眾人關注。
記者洪生儒／綜合報導
李洋與王齊麟迎戰中國組合 三戰兩勝奪下奧運金牌2連霸
在東京奧運拿下羽球男雙金牌的李洋與王齊麟，被分到競爭力超高的死亡之組，兩人一連拿下6連勝，並在昨（4）日面對中國組合時，「麟洋配」以21：17拿下首局勝利，但第二局時，中國男雙則以21：18扳平局勢，不過在第三局時，「麟洋配」以21：19奪下勝利，憑著跨屆12連勝的佳績，創下奧運羽球男雙史無前例的2連霸紀錄，相當震撼人心。
網友好奇為何李洋比賽時一直講話 高中球隊師母楊燕萍曾發聲解惑
在比賽過後，有網友便好奇地發問，「為何李洋在比賽過程中會一直講話？」其實，李洋的高中球隊師母楊燕萍曾在節目中解答過這個問題，她透露李洋以前比賽時就會一直講話，「不管是安慰搭檔也好，或是自己失誤了」，他一直說話的用意就是提醒自己、鼓勵自己，替網友解開了疑惑。師母楊燕萍也提到，看過很多學生後，發現有些人確實很有領導特質。
此外，李洋在巴黎奧運奪金後受訪時坦言：「第2局其實有機會直接拿下的，但太想贏了所以打得有點急，第3局我跟自己說這樣不行，轉念想一下接下來要出國玩的事，才變得放鬆一些。」最後終於拿下勝利，讓全台灣人民都深受感動。